Boletim Covid: primeiro caso da variante Ômicron é confirmado em Sete Lagoas

Sem novos óbitos por Covid desde o dia 9 de dezembro, Sete Lagoas chega a 23.782 contaminações com a confirmação de nove casos: seis mulheres e três homens. São 616 óbitos, 208 pessoas sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde, 12 delas em isolamento domiciliar, e 8.827 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Quatro pacientes estão internados com resultado positivo, oito aguardam resultados de exames e seis com resultado negativo. São 51.213 testes negativos até o momento e 23.150 pessoas recuperadas.

Três pacientes estão em UTI, todos de Sete Lagoas, e 15 em enfermaria (13 de Sete Lagoas, um de Paraopeba e um de Papagaios). No Hospital Nossa Senhora das Graças são nove internados, um deles em UTI particular. No Hospital Municipal são dois internados em UTI SUS e um em enfermaria. Na Unimed são seis internações, todas em enfermaria. A UPA segue sem internações. A taxa de ocupação de leitos UTI Covid (SUS e particular) se mantém em 14,3%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, a ocupação também segue em 10%.

Vacinação

A aplicação da dose de reforço da Janssen exclusivamente para quem tomou apenas uma dose dessa vacina segue até amanhã, 30 de dezembro, de 09h às 16h, nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo, Belo Vale e Orozimbo Macedo; e ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada. Documentos: comprovante de 1ª dose da Janssen, cartão do SUS ou CPF.

Pessoas a partir de 18 anos que tomaram a 1ª dose da Coronavac há mais de 20 dias ou da Astrazeneca há mais de 60 dias devem agendar a aplicação da 2ª dose, de 08h às 17h. Para 2ª dose da Coronavac, ligue no ESF Santa Luzia, R. José Duarte de Paiva, 134, Centro – (31) 3773-2864. Para 2ª dose da Astrazeneca, ligue no ESF São Geraldo – R. Joaquim Murtinho, 109, São Geraldo – (31) 3776-7881. Documentos: identidade com foto, carteira de vacinação, comprovante da 1ª dose da Astrazeneca ou Coronavac, cartão do SUS ou CPF. Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas.

Ômicron

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou nesta terça-feira, 28, dados epidemiológicos sobre casos positivos da ômicron em Minas Gerais, apontando Sete Lagoas com uma contaminação confirmada desta variante da Covid-19. Trata-se de um homem de 43 anos que, no dia 13 de dezembro, fez teste em um laboratório particular de Belo Horizonte. O paciente não apresentou quadro de gravidade e, inclusive, já está fora do período de isolamento. Até o momento nenhum caso diagnosticado da ômicron em Minas Gerais precisou de internação ou cuidados especiais. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus