Prefeitura entrega alimentos arrecadados em eventos a comunidades terapêuticas de Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – deu início, na manhã desta quarta-feira, 29, à entrega de cestas básicas e mantimentos recolhidos por meio de doações feitas pela população em dois eventos realizados em novembro deste ano. Os shows de Os Paralamas do Sucesso e Tianastácia, realizados no aniversário de 154 anos da cidade dias 20 e 21 de novembro, arrecadaram 3.490 kg de alimentos não-perecíveis. Já o 1º Encontro de MTB (evento de bike), realizado dia 28 de novembro no Parque de Exposições de Sete Lagoas, com cerca de 400 participantes, arrecadou mais 1.087 kg de alimentos.

“Vamos doar esses alimentos a entidades de realizam tratamento para dependentes químicos em Sete Lagoas. Queremos agradecer a todos aqueles que, de alguma maneira, contribuíram para que pudéssemos ajudar a tantas pessoas”, afirmou o prefeito Duílio de Castro. Entre as entidades que receberão as doações estão a Comunidade Terapêutica Santa Catarina de Sena, a Casa de Emaús e a Comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus.

A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves, também agradeceu as doações. “Em um momento de pandemia como o que estamos vivendo, a caridade mais uma vez falou mais alto e mostrou o quanto o sete-lagoano é solidário. Também repassaremos parte dos alimentos arrecadados para pessoas em situação de vulnerabilidade social em Sete Lagoas que estão cadastradas junto à nossa Secretaria por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)”, informou Luciene Chaves.