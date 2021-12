Feiras de Natal no Terminal Urbano e no Ginásio Coberto foram sucesso para feirantes e público

A tradicional Feira de Natal, que ocorria sempre em Sete Lagoas em frente ao Casarão, foi realizada em dois locais diferentes este ano: no Terminal Urbano e no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha). A iniciativa deu mais oportunidades para que artesãos e público pudessem se encontrar e manter vivo o espírito natalino, com belos presentes, utensílios e lembranças da data mais festiva do ano.

Ao todo foram quatro dias de exposição de produtos nas feiras que reuniram trabalhos de diversos artesãos e artesãs do município e que ajudaram a fomentar a economia do setor. “Em função da pandemia, a nossa tradicional feira foi realizada no ano passado apenas de forma online. Mas este ano, com o avanço da vacinação e nossos índices da Covid-19 controlados, voltamos a realizar a feira presencialmente”, lembrou o prefeito Duílio de Castro.

Feiras superam expectativas

A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura deu o apoio necessário para a realização dos eventos, em locais com melhor estrutura de cobertura, banheiros, estacionamento e espaço. Segundo Carla Godoy, servidora da Cultura responsável pela organização da feira, foi uma enorme satisfação poder realizar juntamente com todos os artesãos a tão esperada e tradicional Feira de Natal. “Tanto para nós quanto para aos artesãos foi de grande valia o acontecimento da feira em outro local. Devido a imprevistos de última hora, foi preciso fazer uma força tarefa e remanejá-los para o Terminal Urbano”, comenta.

De acordo com a servidora, a feira foi visitada por mais pessoas e o fluxo de gente foi maior em relação aos anos anteriores. “Superamos todas as expectativas dos artesãos. As vendas aumentaram e a divulgação dos produtos também foi muito importante para que as vendas continuassem mesmo após a feira. A prefeitura deu a oportunidade para muitas famílias que necessitam dessa feira para poder estar expondo e vendendo seus produtos. Recebemos inúmeros agradecimentos e já temos pedidos para que a Feira das Mães também ocorra no Terminal Urbano”, adianta.

Além das feiras do Terminal Urbano e do Ginásio, a nova loja de artesanato do Cramam (Rua das Dálias, 483, bairro Montreal) também expôs e vendeu artesanato natalino produzido pelos alunos do centro de artesanato municipal. Foram, enfim, ótimas oportunidades para valorizar o artesanato local, decorar a casa e presentear pessoas queridas.

Expositoras agradecem

“Obrigada a todos que fizeram a feira acontecer. Obrigada a todos os artesões presentes. Valeu pela participação porque feira é isso: um dia você vende bem, outro dia você vende menos. Vamos nos preparar agora para a Feira das Mães e acredito que vamos vender muito.” (Vânia Perpétua)

“Obrigada pelo carinho conosco e ótima organização. Amei a feira. Foi muito produtiva para mim. Muito obrigada por tudo.” (Leila Silva)

“Quero agradecer a todos também. Estamos iniciando agora e o evento foi bastante importante para nossa marca. Muito obrigada. Estamos bem felizes com todos os retornos que conseguimos. Que possamos estar juntos novamente em breve. E quem sabe realizarmos novos eventos assim com mais frequência.” (Adriana Caetano)

“Obrigada a toda equipe. A feira foi uma das melhores.” (Vera Lúcia dos Santos)

“Muito obrigada às meninas que organizaram para a feira acontecer. Foi uma das melhores que tiveram.” (Geovana Xavier)