Curiosamente, a permanência de Luxemburgo havia sido anunciada há um mês. O treinador acertou novo vínculo até o fim de 2023 e manifestou, inclusive, a intenção de encerrar sua carreira na Toca. Porém, os planos mudaram quando Ronaldo assinou a intenção de compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) formada pelo clube celeste.

O ex-atacante planeja cortar gastos, e Vanderlei Luxemburgo teria um salário superior àquilo que o Fenômeno planeja pagar. De acordo com comunicado divulgado pela diretoria, o treinador para 2022 será anunciado nos próximos dias.

Luxa foi o terceiro treinador do Cruzeiro na temporada 2021. Antes dele, o time já havia sido comandado por Felipe Conceição e Mozart.

Quatro comandantes na temporada 2020

As trocas de técnicos já eram comuns na temporada 2020. Depois de encerrar a Série A do ano anterior sem conseguir permanecer na elite do futebol brasileiro, Adílson Batista foi mantido no cargo. Contudo, o insucesso no Campeonato Mineiro e na Copa do Brasil levaram à sua dispensa.

Depois de Adílson, a Raposa foi comandada por Enderson Moreira e Ney Franco, que também não conseguiram colocar o time na briga por uma vaga na Série A. Assim, o clube buscou Luiz Felipe Scolari.

No entanto, Felipão também foi mal sucedido na missão de recolocar o Cruzeiro na Primeira Divisão e, após encerrar a Série B em 11º lugar, não permaneceu para este ano.

Rebaixamento com quatro técnicos

Em sua última participação na Série A, o Cruzeiro também teve quatro treinadores. Após a saída de Mano Menezes, em agosto de 2019, a cúpula celeste convenceu Rogério Ceni a trocar o Fortaleza pela Toca da Raposa.

Porém,o ex-goleiro teve problemas de relacionamento com os jogadores e acabou substituído por Abel Braga.

Na reta final do Brasileirão de 2019, Abelão deu lugar ao já citado Adílson Batista.

Os treinadores do Cruzeiro desde a saída de Mano Menezes: