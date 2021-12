Prefeitura disponibiliza número 0800 para solicitação de reparos na iluminação pública

A partir desta quarta-feira, 29 de dezembro, reparos no sistema de iluminação pública devem ser solicitados por um novo canal de comunicação em Sete Lagoas. Agora, os interessados devem ligar para o número 0800-276-5020. O atendimento funciona de segunda a sábado, de 7h às 22h.

A partir desta quarta-feira, 29 de dezembro, reparos no sistema de iluminação pública devem ser solicitados por um novo canal de comunicação em Sete Lagoas. Agora, os interessados devem ligar para o número 0800-276-5020. O atendimento funciona de segunda a sábado, de 7h às 22h, sem intervalo de almoço. Vale ressaltar que o número também atende pelo aplicativo WhatsApp.

Desde 2015 a Prefeitura é responsável por reparos no sistema de iluminação pública do município. Esta é uma determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A administração municipal cuida da manutenção de mais de 31 mil pontos de luz na cidade e o setor de Iluminação Pública deve ser procurado quando lâmpadas estiverem queimadas, com funcionamento intermitente ou ficarem acessas 24 horas por dia.

Além do 0800-276-5020, os serviços também podem ser solicitados de maneira on-line NO LINK.

