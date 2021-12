Mais um ano que se finda, mais uma batalha vencida, Graças a Deus.

Conversa Afiada irá se resumir em poucas palavras para agradecer a você leitor (a) a confiabilidade e lealdade de estarmos juntos durante todo o ano que se encerra.

Muito obrigado de coração.

Peço a Deus que nos conceda Saúde, Paz, Felicidade e Harmonia no ano de 2022.

Que possamos mais uma vez nos encontrar, “eu daqui e você daí com a nossa Conversa Afiada”.

Lembre-se que Deus não se esquece de nada que aqui na Terra fazemos, e, portanto, construa sua casa, não se esquecendo de selecionar um bom material.

Atente para essa última história do ano.

– Um homem muito rico morreu e foi recebido no céu.

O Anjo Guardião o levou por várias alamedas e foi lhe mostrando as casas e moradias.

Passaram por uma linda casa com belos jardins.

O homem perguntou: Quem mora ai?

O Anjo respondeu: É o Raimundo, aquele seu motorista que morreu no ano passado.

O homem ficou pensando: Puxa! O Raimundo tem uma casa dessas! Aqui deve ser muito bom!

Logo a seguir surgiu outra casa ainda mais bonita.

E aqui, quem mora? Perguntou o homem.

O Anjo respondeu: Aqui é a casa da Rosália, aquela que foi sua cozinheira.

O homem ficou imaginando que, tendo seus empregados magníficas residências, sua morada deveria ser no mínimo um palácio.

Estava ansioso por vê-la.

Nisso o Anjo parou diante de um barraco construído com tábuas e disse: Esta é a sua casa!

O homem ficou indignado: Como é possível, vocês sabem construir coisa muito melhor.

Sabemos. Respondeu o Anjo, mas nós construímos apenas a casa.

O material são vocês mesmos que selecionam e nos enviam lá de baixo.

Você só enviou isso!

Moral da história:

Cada gesto de amor e partilha é um tijolo com o qual construímos a eternidade.

Tudo se decide por aqui mesmo, nas escolhas e atitudes de cada dia.

Não devemos dizer a Deus que temos grandes problemas, mas dizer aos problemas que temos um grande Deus.

Pense nisso.

Feliz Ano Novo…!

Até o ano que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Arnaldo Martins (Cebolinha)

Instagram: @arnaldo.cebolinha

Facebook: Arnaldo Martins

E-mail: conversaafiada2503@gmail.com