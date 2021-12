O vocabulário racista na língua portuguesa é tema do Brasil das Gerais nesta quinta (30)

A língua portuguesa carrega preconceitos que vem se perpetuando há anos. Como abolir termos e expressões ofensivas? Esse é tema da discussão do Brasil das Gerais, da Rede Minas, nesta quinta (30). Para falar sobre o assunto, a jornalista Patrícia Pinho recebe o professor de literatura e história Matheus Roque da Silva e a publicitária e palestrante Tatiana Dametto, autora do ebook “Como falar sobre racismo com as crianças”. Na atração, eles falam como a linguagem reflete o racismo estrutural da sociedade, os impactos na educação brasileira e o que as escolas podem e devem fazer para evitar o preconceito. O tema faz parte da programação especial do Brasil das Gerais na semana que encerra o ano com a temática “O que queremos para 2022”.



O Brasil das Gerais “O que queremos para 2022: práticas para um vocabulário antirracista” vai ao ar nesta quinta (30), às 13h, pela Rede Minas. O público também pode acompanhar o programa, nesse mesmo horário, pelo site da emissora: redeminas.tv.







