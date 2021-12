Assistência Social abre processo seletivo para o cargo de Auxiliar de Educador

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, abriu processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais do cargo Auxiliar de Educador, função que será exercida nos equipamentos de serviços essenciais da pasta. As inscrições foram abertas nesta terça-feira, 28, e serão finalizadas no dia 4 de janeiro. O processo é regulamentando pelo Edital nº 01/2021 publicado no Diário Oficial do Município desta segunda, 27.

O processo seletivo prevê o preenchimento imediato de seis vagas e ainda formação do cadastro de reserva. A carga horária semanal é de 40 horas (12 x 36) para recebimento de salário mínimo vigente mais gratificação específica prevista em lei.

O processo será conduzido por uma Comissão Especial designada por ato normativo especificamente para este fim. Os candidatos devem preencher o modelo de declaração de adesão e a ficha de inscrição disponíveis no Edital e entregar, em envelope lacrado, juntamente com currículo e comprovação de títulos na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (rua Quintino Bocaiúva, 618, Centro) até às 16h do próximo dia 4. Na última fase do processo será realizada uma entrevista no dia 6 de janeiro. O resultado final será publicado no dia 7.

O edital ainda traz regras gerais como condições para participação, obrigações do cargo, detalhamento da pontuação por títulos, critérios de desempate e prazo de recursos.

Link para o Edital no DOM