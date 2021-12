Integrado ao tradicional Festival Internacional FEMUSC, um dos grandes palcos da música erudita no País, o Femusckinho oferece curso de musicalização para crianças de 6 a 12 anos na turística Jaraguá do Sul (SC).

Aprender boa música não tem idade, por isso, de 16 a 29 de janeiro de 2022, acontece o Femusckinho, uma colônia de férias musical para crianças entre 6 a 12 anos cujas atividades incluem além de recreação, oficinas de flauta doce, canto coral, musicalização e instrumentos de cordas. As inscrições estão abertas até o dia 10 de janeiro pelo site: https://www.femusc.com.br/ femusckinho-2022/

Ao todo são oferecidas 80 vagas em dois períodos, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Alunos de 6 a 8 anos terão aulas de musicalização e flauta doce e alunos de 9 a 12 anos terão aulas de instrumentos de cordas, podendo escolher entre violino, viola, violoncelo ou contrabaixo. Todos participam das oficinas de canto coral e percussão corporal.

Durante duas semanas, as crianças aprendem com professores especializados e produzem, no último dia do Festival, espetáculos de alto nível artístico. “As aulas são no formato lúdico, bem descontraídas, embora tenha toda uma programação musical envolvida. Recebemos crianças que já tocam e outras que não têm nenhuma experiência e, em duas semanas, elas realizam um grande espetáculo”, explica a coordenadora do Femusckinho, Vera Possari.

Porta de entrada

Muitas vezes , o projeto funciona como a porta de entrada para a vida artística e profissional. Participar do Femusckinho estimulou a jovem Natália Rengel Koch, de 24 anos, a se profissionalizar na música. “Iniciei minha trajetória na música em 2009, aos 12 anos, no Femusckinho. O curso foi o pontapé inicial para que eu começasse a estudar flauta doce. No ano seguinte migrei para o piano, e mergulhei no mundo da música”, conta Natália, que hoje é instrutora de violão na Fundação Cultural de Guaramirim (SC) e dá aulas particulares de piano, violoncelo e violão.

Quem também passou pelo Femusckinho foi Gustavo Bardim, ganhador da sexta temporada do programa The Voice Kids (2021). O cantor catarinense, de 11 anos, nascido em Guaramirim (SC) mostrou ali e depois para o Brasil seu talento e técnica.

Turismo: Jaraguá do Sul

Conhecida como Capital Nacional das Malhas e turismo ecológico, a cidade é uma ótima opção de turismo para quem procura natureza exuberante, boa gastronomia, ótima infraestrutura hoteleira e uma população acolhedora.

Colonizada por imigrantes europeus, especialmente alemães, italianos e húngaros, a cidade ainda conserva muitas tradições de seus antepassados, incluindo a arquitetura e festas típicas. Muitos são os passeios pela região, entre eles, o Parque Malwee, com área de 1,5 milhão de m² de área preservada, 17 lagoas e 133 espécies de aves catalogadas, museus e uma casa no estilo enxaimel, construída em 1938.

Para garantir a segurança, o Festival Internacional FEMUSC 2022 e o Femusckinho mantém os Protocolos de Segurança Sanitária, com uso obrigatório de máscaras e distanciamento social em um plano de contingência aplicado durante o festival.

