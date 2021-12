Micose: quais os tipos e as causas

Você já teve micose? Sabe os tipos de micose? Neste episódio, a Dra. Vivian Loureiro dá mais detalhes sobre o assunto.

Micose é o termo genérico para as infecções causadas por fungos. As micoses são mais comuns em países tropicais, como o Brasil, e no verão, porque o calor, suor e a umidade, favorecem a proliferação dos fungos.

As Micoses superficiais são aquelas que podem afetar a pele, as unhas e os pelos. Os fungos que causam as micoses superficiais se alimentam de queratina e da camada de gordura que temos na superfície do nosso corpo.

A micose do cabelo é chamada de Tineas capitis, é um problema quase que exclusivo de crianças. Desconfiamos quando aparece no couro cabeludo alguma área de coceira, escamação e queda dos fios. Raramente o quadro é bem mais intenso e inflamatório com a formação de feridas crostas e até pus.

A Micose do corpo é chamada de Tinea corporis e você deve desconfiar se surgirem lesões com as seguintes características: placas avermelhadas, arredondadas que descamam e que podem ou não coçar. Essas lesões podem surgir em qualquer parte da pele.

Existe um outro tipo de micose muito comum chamada de pitiríase versicolor, popularmente chamada de pano branco ou micose da praia. Essa micose é causada por outro tipo de fungo, que existe normalmente na pele de todas as pessoas. Algumas pessoas apresentam uma sensibilidade maior a esse fungo e por isso desenvolvem a doença.

Caracteríscas da pitiríase versicolor

Manchas que podem ser brancas, rosadas, avermelhadas ou acastanhadas.

Costuma reaparecer de tempos em tempos com pessoas que já possuem pré-disposição.

A micose de unha é a doença de unha mais comum, é mais frequente nos pés do que nas mãos, isso deve-se ao fato que sapatos fechados e meias tornam o pé um ambiente mais propício para o crescimento do fungo.

Características que você deve observar

Unhas amareladas ou esbranquiçadas

Unhas mais grossas

Unhas que podem descolar da pele

As micoses tendem a serem mais recorrentes em pessoas imunodeprimidas, como as pessoas com câncer, AIDS, Diabetes, entre outras. Por isso neste grupo a atenção deve ser redobrada

Fonte: Brasil 61