Vacinação segue avançando essa semana, com dose de reforço da Janssen e 2ª dose

Nesta semana tem aplicação da dose de reforço da Janssen exclusivamente para quem tomou apenas uma dose dessa vacina. Será nos dias 28, 29 e 30 de dezembro (terça a quinta), de 09h às 16h, nas salas de vacinação do município: Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo, Belo Vale e Orozimbo Macedo; e ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada. Documentos: comprovante de 1ª dose da Janssen, cartão do SUS ou CPF.

As pessoas a partir de 18 anos de idade que tomaram a 1ª dose da Coronavac há mais de 20 dias ou da Astrazeneca há mais de 60 dias devem agendar a aplicação da 2ª dose, de segunda a sexta, de 08h às 17h. Para agendar a 2ª dose da Coronavac é preciso ligar no ESF Santa Luzia, R. José Duarte de Paiva, 134, Centro. Telefone: (31) 3773-2864. Para agendar a 2ª dose da Astrazeneca, deve-se ligar no ESF São Geraldo – R. Joaquim Murtinho, 109, São Geraldo. Telefone: (31) 3776-7881. Documentos: identidade com foto, carteira de vacinação, comprovante da 1ª dose da Astrazeneca ou Coronavac, cartão do SUS ou CPF.

Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. A 1ª dose foi aplicada em 184.194 pessoas, a 2ª dose em 171.305, a 3ª dose em 31.468 e a dose única em 5.814. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus