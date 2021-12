Canção Nova recebe fiéis para a virada do ano

Haverá palestras, Adoração ao Santíssimo Sacramento, missas e Noites de Evangelização.

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), preparou uma programação especial para encerrar 2021 e iniciar 2022. É o “Retiro de Ano Novo”, com o tema: “Tenho planos para vós, planos de esperança e alegria” (Jr 29,11).

A abertura do evento será com a oração do terço, às 18h, na Ermida Mãe Rainha, sexta-feira (31/12). Durante o retiro, os fiéis participarão de palestras, Adoração ao Santíssimo Sacramento, missas e Noites de Evangelização. A Santa Missa da virada terá início às 23h30, presidida por padre Roger Luis, missionário da Canção Nova, encerrando às 2h da madrugada.

Haverá também “Noites de Evangelização”: na sexta, às 20h, com Cassiano Meirelles e, na sequência, às 21h30, com os “Jovens Sarados”; e no sábado (01/01), às 22h30, com “Sinal D’Paz”, da comunidade católica Shalom – missão do Rio de Janeiro (RJ).

Participam ainda desse Acampamento: as missionárias da Comunidade Canção Nova Alexandra Gonçalves e Antonieta Sales; Evandro Nunes, pregador e membro da Renovação Carismática Católica de Santo Amaro (SP); e padre Fábio de Melo Gonçalves, da paróquia Santa Teresinha, em Seropédica (RJ). A missa de encerramento será no domingo (02/01) às 15h, presidida pelo padre Róger.

A Canção Nova está aberta para participação presencial dos fiéis, sendo obrigatório o uso de máscaras e higienização das mãos com álcool em gel, disponibilizado em diversos pontos. As áreas de camping e motorhome também estão abertas nos dias de evento, sendo necessário cadastro no setor de Acolhida, atrás do palco do Rincão do Meu Senhor.

Serviço

Evento: Retiro de Ano Novo – tema: “Tenho planos para vós, planos de esperança e alegria” (Jr 29,11)

Data: 31 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022

Local: Canção Nova

End.: Av. João Paulo II, s/nº, Alto da Bela Vista, Cachoeira Paulista (SP)

Entrada: gratuita

Programação completa:

https://eventos.cancaonova. com/edicao/acampamento-ano- novo/

Com informações da Assessoria de Imprensa Canção Nova