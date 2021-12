Juiz manda soltar supostos integrantes da quadrilha do cartão de crédito em Sete Lagoas

Após as prisões, o Juiz de plantão determinou a realização da audiência de custódia, oportunidade em que foram realizados pedidos de liberdade em favor de alguns dos investigados representados pelos advogados Leandro Márcio Diniz Campos, Thiago de Amorim Miranda e Roberto Campos Avelar.

A decisão que analisou os pedidos foi proferida na sexta-feira (24), e o Juiz plantonista determinou a revogação da prisão de todos os investigados, inclusive daqueles que ainda estavam foragidos.

Dentre outros argumentos, o Juiz justificou sua decisão pelo fato de que agora que a estrutura e organização foram desmontadas, não mais subsistem os motivos da decisão que decretou a prisão, haja vista que tal medida já teria alcançado o objetivo esperado, não havendo mais necessidade de manter a prisão.

O magistrado destacou ainda que, agora que a polícia já se sabe como os suspeitos atuavam, e já se sabe quais eram os papéis e as atribuições dos investigados, o mesmo entende que mantê-los presos não iria trazer novos elementos de prova.

RELEMBRE O CASO

No dia 21/12, terça-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais, através do Serviço de Inteligência do 19° Departamento, cumpriu oito mandados de prisão expedidos contra suspeitos de integrarem uma organização criminosa especializada na clonagem de cartões de crédito e uso de documento falso.

As investigações se iniciaram quando uma das vítimas, que mantinha relacionamento amoroso com um dos investigados, procurou a delegacia de polícia para denunciar que seus dados teriam sido utilizados por ele sem sua autorização.

No decorrer das investigações, apurou-se que o suspeito pertencia a uma organização criminosa com pelo menos outros sete indivíduos, com idade entre 20 e 29 anos, residentes em diversos bairros de Sete Lagoas.

O dinheiro obtido nos crimes era utilizado pelos homens para a realização de festas regadas a drogas e bebidas alcoólicas. Além disso, eles adquiriam diversos bens materiais, tais como carros, celulares, móveis, eletrônicos, dentre outros e realizam diversas viagens, ostentando um padrão de vida incompatível com a renda declarada por eles.

Foi possível identificar diversas vítimas, titulares dos cartões de crédito residentes em diversas regiões do país. Foram apreendidos celulares, computadores, drogas, uma quantia em dinheiro, cartões e documentos em nome de terceiros, dentre outros itens. Diversos integrantes da organização foram presos e encaminhados ao Sistema Prisional; outros estão foragidos.

Estão foragidos: V.T.J., M.W.M., F.R.N., W.C. e o G.T.F. A quadrilha vinha sendo investigada desde setembro de 2020.

Com Plantão Regional 24h