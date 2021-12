Milton Nascimento e Orquestra Ouro Preto em parceria inédita

Patrocinado pela AngloGold Ashanti, concerto celebra 50 anos do “Clube da Esquina” e será transmitido dia 29 de dezembro, pelo YouTube.

Há 50 anos, surgia um dos mais importantes discos da música brasileira: o Clube da Esquina. E para celebrar esse marco, Milton Nascimento, sua banda e a Orquestra Ouro Preto, realizam uma apresentação histórica no palco do Cine-Theatro Central, de Juiz de Fora (MG). Ela será transmitida, gratuitamente, dia 29 de dezembro, quarta-feira, às 20h30, no canal da Orquestra no YouTube.

O concerto traz no repertório sucessos que marcaram época, em composições assinadas por Milton, Lô Borges, Brant e Ronaldo Bastos e outros. Sob a regência do Maestro Rodrigo Toffolo, direção musical assinada por Wilson Lopes e direção geral e artística de Augusto Nascimento, o público de casa vai cantar junto e se emocionar com canções como “Maria, Maria”, “Nada será como antes”, “Paisagem na Janela” e muito mais.

Milton comemora o surgimento dessa parceria inédita. “Sempre fui um admirador da Orquestra Ouro Preto – não só da parte musical – mas também de todo o trabalho social que eles fazem pelos jovens músicos de Minas Gerais. E quando surgiu a oportunidade de fazer esse projeto em comemoração ao Clube da Esquina junto com eles, foi uma realização muito grande para todos nós”, afirma o cantor e compositor.

Após o estrondoso sucesso de “Travessia” em 1967, Milton Nascimento começou sua premiada carreira internacional e gravou três discos importantes na sequência. O mais revolucionário foi o quarto: o duplo “Clube da Esquina”, que levou também o nome de Lô Borges na capa. O disco é uma unanimidade em todo mundo e se tornou um marco definitivo na história da música. Lançado em 1972, o álbum consegue até hoje transformar mentes e corações com a mesma força desde o seu surgimento.

“É uma honra para a AngloGold Ashanti patrocinar este emocionante encontro da nossa tradicional parceira, a Orquestra Ouro Preto, com Milton Nascimento, ajudando a eternizar a obra de um dos maiores músicos de todos os tempos”, acrescenta Othon Maia, gerente sênior de Comunicação e Relações Institucionais da AngloGold Ashanti

SOBRE A ORQUESTRA OURO PRETO

Uma das mais prestigiadas formações orquestrais do país, a Orquestra Ouro Preto completa 21 anos de atividades e se reafirma como uma orquestra de vanguarda. Sob a regência e direção artística do Maestro Rodrigo Toffolo, o grupo se dedica à formação de diferentes públicos, com extensa programação nas principais salas de concerto no Brasil e no mundo, além de se destacar no número de visualizações e ouvintes das plataformas de streaming e redes sociais. Sob os signos da excelência e versatilidade atua também em projetos sociais e educacionais que vão muito além da música, como o Núcleo de Apoio a Bandas e a Academia Orquestra Ouro Preto. Premiado nacionalmente, o grupo tem 12 trabalhos registrados em CD, 7 DVDs. Foi vencedora do Prêmio da Música Brasileira em 2015, na categoria “Melhor Álbum de MPB”, e indicada ao Grammy Latino 2007, como “Melhor Disco Instrumental”, por Latinidade. Os discos “Latinidade – Música para as Américas”, “Antônio Vivaldi — Concerto para Cordas”, “The Little Prince” e “Orquestra Ouro Preto e Desvio – Ritmos Brasileiros” têm distribuição mundial pela gravadora Naxos, a mais importante do mundo dedicada à música de concerto.

SOBRE A ANGLOGOLD ASHANTI BRASIL

A AngloGold Ashanti é a indústria mais longeva do País, com 187 anos de atuação, e uma das maiores produtoras de ouro do Brasil, com 14 toneladas em 2020, o que corresponde a 15% da produção global do grupo. Possui minas e plantas metalúrgicas e de beneficiamento nos Estados de Minas Gerais e Goiás, adotando as mais modernas tecnologias com foco em segurança e na prática de uma mineração responsável. Com cerca de 5 mil empregados diretos, atua ainda nos segmentos de energia, ácido sulfúrico e gestão imobiliária. Comprometida com o desenvolvimento das regiões onde atua, a empresa investiu mais de R$ 18 milhões em ações sociais apenas em 2020, fomentando a cultura, a educação, o esporte e o empreendedorismo local. O grupo AngloGold Ashanti tem sede em Johannesburgo, na África do Sul, e atuação em 8 países, com 10 operações. Mais informações

SERVIÇO

Milton Nascimento e Orquestra Ouro Preto — Clube da Esquina

Dia: 29 de dezembro de 2021, quarta-feira, às 20h30.

Link: YouTube Orquestra Ouro Preto

Classificação: Livre para todas as idades.

Informações

Com informações de Fábia Prates