Comitiva de Pirapora visita Educação Municipal para conhecer experiências bem-sucedidas

A Secretaria Municipal de Educação recebeu, na manhã desta segunda-feira, 27, a visita de uma comitiva de servidores da prefeitura de Pirapora, que veio a Sete Lagoas com o objetivo de trocar experiências a respeito de práticas educacionais que obtiveram êxito. A equipe de Pirapora foi recepcionada pela secretária Roselene Teixeira, pelo secretário adjunto Renato Gomes e pela coordenadora pedagógica Márcia Veiga.

A secretária de Educação de Pirapora, Jaqueline Guimarães, explicou o que motivou essa troca de experiências com profissionais de Sete Lagoas. “Nós conhecemos a Márcia Veiga em um encontro educacional em Belo Horizonte. Na apresentação dos projetos na capital, vimos que a Educação de Sete Lagoas está bem à frente, principalmente na implementação do sistema de ensino”, frisou.

Vale ressaltar que a Secretaria de Educação de Sete Lagoas não é mais subordinada à Superintendência Regional de Ensino, tendo total autonomia para eventuais deliberações e ainda associada à União dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais (UNDIME). “Para nós, é um prazer receber a comitiva de Pirapora. Eles vêm conhecer a implementação da hora-atividade que temos aqui e conhecer uma das nossas escolas que foi indicada como modelo de gestão. Vamos passar toda nossa documentação e orientação. Mas destaco que o mais importante é a nossa gestão humanizada”, comentou Roselene Teixeira.

Atualmente a Secretaria Municipal de Educação conta com 3.384 servidores, 956 professores e aproximadamente 15 mil alunos. O propósito é de ofertar um ensino para a compreensão, por meio de políticas públicas educacionais, com o compromisso de aperfeiçoamento contínuo, abraçando mudanças e inovações para aprender, desaprender e reaprender visando a otimização de processos, garantindo o desenvolvimento pleno dos estudantes por meio do conhecimento.

Estrutura

O Sistema Municipal de Ensino de Sete Lagoas mantém a estrutura da Secretaria de Educação e do Conselho Municipal de Educação, com 52 escolas municipais, quatro entidades conveniadas e 25 escolas privadas. “É muito honrosa essa troca de experiência com profissionais de outras cidades e repassar algo que está dando certo aqui no nosso município. Da mesma forma que eles estão absorvendo nossas experiências, nós também vamos aprender com eles”, destacou o secretário adjunto Renato Gomes.