Programa Estações, da Rede Minas, destaca a história de Araçaí, revelada seguindo os trilhos do trem

Atração será exibida na terça-feira (28), às 20h.

Araçaí, na região central de Minas Gerais, foi o último destino de João Guimarães Rosa na viagem pelo sertão mineiro que inspirou o romance “Grande Sertão: Veredas”. A travessia aconteceu 80 anos depois do início do povoado. O local, que serviu de inspiração para o célebre escritor, teve sua história marcada pela linha do trem e esse é o ponto de partida do programa Estações, da Rede Minas. Em 1903, cerca de 30 anos depois da chegada dos primeiros habitantes, a maria-fumaça, da “Estação de Ferro Central do Brasil”, apitava no lugarejo, trazendo gente, cartas, mercadorias e o progresso. A atração presenteia o público com uma viagem no tempo nesta terça (28), às 20h.A escritora Marília Pereira Soares Rocha, coautora do livro “Araçaí – Pedacinho do Paraíso”, é uma das entrevistadas do programa. É na Estação de Ferro de Araçaí, patrimônio municipal, que ela revela a história e as curiosidades que tornam o local ainda mais fascinante. O programa ainda traz depoimentos de ferroviários que participaram desse enredo e ainda mostra a Estação Carvalho de Almeida, que abrigou, no seu entorno, os primeiros trabalhadores que serviram às locomotivas.