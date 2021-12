América-MG planeja reunião com o Atlético-MG para investidas em Hyoran e Nathan por empréstimos

Meias são peças de opção no elenco do Galo; Coelho planeja a remontagem do time para 2022

O América-MG pretende criar uma mesa de negociações com o Atlético-MG na próxima semana. A intenção é discutir a possibilidade de empréstimos dos meias-atacantes Hyoran e Nathan. Os jogadores não são titulares na badalada equipe do técnico Cuca e podem ter a oportunidade de se firmar no América, que terá Libertadores em 2022. A ideia é que a reunião aconteça após o Natal.

Hyoran chegou a ter o nome levantado no Coritiba. No entanto, o alto salário do jogador foi um empecilho para as negociações avançarem. O meia tem vínculo com o Atlético-MG até o fim de 2023 e não vem sendo utilizado com frequência pelo técnico Cuca. Hyoran fez 32 jogos na temporada pelo time mineiro, com dois gols e quatro assistências. O meia-atacante foi titular em 14 partidas.

Nathan marcou a sua reta final de 2021 com atuação chave contra o Bahia, na vitória de virada que decretou o título do Atlético no Brasileirão. Ele entrou no segundo tempo e ajudou a mudar o confronto. Entretanto, assim como Hyoran, é mais opção de banco do que titular. O ge apurou, entretanto, que o jogador não tem desejo de sair. Nathan foi comprado em 2020 junto ao Chelsea por R$ 12 milhões.