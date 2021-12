Ativo de Ronaldo na SAF, Thiago repassa propostas e aguarda definição do Cruzeiro

Nos últimos meses, jogador teve ofertas para atuar em Portugal e também no futebol japonês

O Cruzeiro vive um novo momento, com a chegada de Ronaldo Fenômeno como investidor do clube mineiro. E uma das situações que o agora responsável pela gestão do futebol terá de definir é o futuro do atacante Thiago, de 20 anos. Ele repassou propostas ao clube mineiro e aguarda uma definição.

A informação das ofertas foi publicada, inicialmente, pela rádio Itatiaia e confirmada pelo ge. Outra oferta veio do Ludogorets, da Bulgária, mas gira em torno dos R$ 7 milhões. As ofertas foram repassadas ao Cruzeiro, que ainda não sinalizou nenhuma definição.

Há uma semana, o clube mineiro anunciou uma profunda transformação, com a chegada de Ronaldo Fenômeno como gestor da Raposa. Ele passa a cuidar de todos os assuntos do futebol. Neste primeiro momento, em conjunto com a atual diretoria do clube.

O Cruzeiro possui 70% os direitos econômicos de Thiago e tem contrato com o jogador até o fim de 2023. Nesta temporada, o atleta fez 29 jogos e marcou quatro gols, todos eles na Série B do Brasileiro.

Thiago vem sendo assediado há alguns meses pelo futebol estrangeiro. Em outubro, um clube do Japão sinalizou intenção de pagar 1,5 milhão de dólares por 80% dos direitos do jogador. Entretanto, as cifras não são as pretendidas pelo Raposa. Em julho, o Marítimo, de Portugal, demonstrou o interesse no atleta para um contrato de cinco anos, mas as tratativas não evoluíram.