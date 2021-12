Joia 2022: Rubens foi o artilheiro da base do Atlético-MG e encerrou o ano relacionado para o Brasileiro

Rubens assinou renovação de contrato com o Atlético em setembro, com o fim do novo vínculo para dezembro de 2023. Na época, afirmou:

“Não é a primeira vez que renovo com o Atlético, mas todas as vezes parecem com a primeira. É uma sensação única de poder estar tendo essa chance de viver coisas boas dentro do clube, vou honrar esse manto como sempre faço e se Deus quiser, vamos ter grandes conquistas”.

As duas últimas “joias” do Atlético-MG no ge foram Guilherme Castilho e Guilherme Santos. Ambos foram emprestados nos respectivos anos (2020 e 2021) na Série B. Castilho, volante, permaneceu cedido em 2021, para o Juventude. Se destacou, e será reaproveitado em 2022.