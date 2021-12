Glau Santana, da Banda Cipó Cravo, é homenageada em encontro de forrozeiros na Paraíba

Forró recebe título de Patrimônio Imaterial Cultural Brasileiro e Glau Santana (Banda Cipó Cravo), vai a Paraíba receber homenagem representando Minas Gerais.

A Paraíba, novamente, recebe um dos maiores eventos de forró do país. A Associação Cultural Balaio Nordeste (ACBN), através do III Fórum Nacional do Forró de Raiz, em parceria com o Governo do Estado da Paraíba e Energisa Cultural, realizou o IV Encontro Nacional de Forrozeiros entre os dias 12 a 18 de dezembro de 2021, recebendo pessoas ligadas à cadeia cultural do forró de todo o Brasil. A programação contou com uma audiência pública para entrega do registro final do forró enquanto patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A programação começou no domingo (12), com o cortejo de sanfoneiros. Já na segunda-feira (13), no segundo dia de Encontro, houve Audiência Pública da ALPB presidida pelo Deputado Estadual Anísio Maia. Lançamento da cartilha “o que é forró”, com a presença do Prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. O Governador João Azevedo e representações do Iphan estiveram presentes na solenidade de entrega do título de Matrizes Tradicionais do Forró como Patrimônio Cultural Brasileiro nas mãos de Joana Alves, principal articuladora do Encontro e do III Fórum Nacional do Forró de Raiz, que luta desde 2011 para a consolidação desse registro.

O evento se deu até o dia 18 de dezembro com a realização de 24 oficinas, 2 palestras, 1 plenária e 4 shows-manifestos. Os shows-manifesto foram formados por 200 cantores e compositores, divididos pelos dias do evento, que se apresentaram também em formato digital, tanto na Fundação Espaço Cultural quanto na Usina Cultural Energisa, e os vídeos estão disponibilizados no canal do YouTube: Balaio Nordeste. (Para saber mais, busque por “Balaio Nordeste”, “Fórum de Forró Raiz”).

Minas Gerais marcou sua participação levando em sua “caravana”, produtores, fotógrafos, professores, dançarinos, dj’s, e é claro os músicos e, a presença dos mesmos estão registradas em fotos e vídeos, disponibilizadas nas redes sociais do evento e de seus colaboradores. O Forró de Minas esteve nos palcos, nas apresentações, bem como nas oficinas, discussões nos fóruns e apresentação de projetos.

Glau Santana foi convidada a participar do evento, por ter um trabalho com o forró de raiz a mais de 25 anos, sendo filha da sanfoneira Fya Show que completou em 2021, 60 anos de sanfona! A banda Cipó Cravo, que é formada por mãe e filha, ainda conta com a zabumba do filho Gladson Santana e, com as composições e percussão de Bruno Melo (Mestre Esquilo), marido de Glau. Todos se sentiram profundamente emocionados com o convite e a possibilidade de representar o autêntico Forró Mineiro no Nordeste.

“Senti um sentimento dúbio ao ler o convite. Uma felicidade imensa por esse reconhecimento e ao mesmo tempo um receio enorme, pois estamos sem trabalhar a quase dois anos e sem patrocínio, ou algum tipo de ajuda financeira, a viagem não seria possível. É incrível como nossa arte e cultura de raiz é desvalorizada por nosso poder público e empresas privadas! Não fosse a ajuda de Viviane Estrela e minha mãe, essa viagem não aconteceria”…

Glau Santana falou de sua gratidão e destaca a ajuda de vários amigos e até desconhecidos para que chegasse a Paraíba.

“E os Mineiros fizeram um trabalho incrível”!

De acordo com Glau Santana, além de participarem de toda programação, pessoas como Guilherme Veras, Talita Cordeiro, Alice Andrade, Blender Quintela, Marta Lage, Vito Julião, Nara Pinheiro, Luiz Feijoli, Milena Morais, Marcio Guelber, Frederico Zanforlin, contribuíram imensamente para o sucesso do evento. Pautas como a Salvaguarda do Forró foram discutidas e finalmente um plano está sendo traçado para garantir um mínimo de dignidade à velha guarda do forró, dentre outros vários assuntos.

Nossa mineirinha forrozeira participou dos fóruns, das oficinas e palestras. Esteve nos palcos como apresentadora, dançando e fez sua apresentação musical, cantando junto a Luiz Feijoli (Banda Chama Chuva), sucessos do Forró de Raiz, em shows dedicados à Genival Lacerda! Já a homenagem e agradecimento por seus trabalhos junto ao forró de raiz, veio das mãos de Joana Alves (Dona Joana), no palco de um dos teatros da Fundação Espaço Cultural.

Mesmo trabalhando todos os dias, na manhã de sua viagem de volta, Glau teve tempo para conhecer as belezas de João Pessoa e, comprovou que além de ter um povo muito receptivo, a cidade ainda conta com uma beleza natural exuberante, “É a cultura e turismo atuando juntas para fomentar a economia local”, comenta a cantora, que se diz motivada ao ver como podemos melhorar e que a arte e a cultura realmente marca a identidade de nós, brasileiros.

Para saber mais, acessar fotos e vídeos ou entrar em contato com Glau Santana, use as redes sociais:

Instagram: @glausantanaoficial

Facebook: @glausantana

YouTube: www.youtube.com/c/GlauSantana