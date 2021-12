Procon de Minas orienta passageiros que tiveram voos da Itapemirim suspensos; confira medidas

Diante da suspensão de voos da Ita Transportes Aéreos, do Grupo Itapemirim, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-MG) orienta os passageiros mineiros que se sentiram lesados pela empresa.

Para aqueles que não obtiveram o reembolso do valor pago ou reacomodação em outro voo, o órgão aconselha que uma reclamação seja cadastrada para solução de conflitos em relação ao consumo. A ação pode ser realizada neste site, por meio da plataforma governamental.

Veja abaixo todas as recomendações:

Registre todos os contatos ou tentativas de contato com a empresa, anotando a forma (telefone, e-mail, chat, etc.), nomes de atendentes, datas e horários, e tratativas feitas;

Caso tenha contratado viagens, hotelaria ou eventos turísticos, guarde todo material referente à contratação. Se não possuir, solicite à agência de viagem, ao hotel ou à empresa de eventos turísticos cópia/comprovação do contrato;

Se, em virtude da ausência de assistência da empresa Ita Transportes Aéreos, teve gastos, como alimentação extra e hospedagem, solicite e guarde os comprovantes, como notas ou cupons fiscais, ou contratos.

As medidas, segundo o Procon, são necessárias, pois, apesar das providências adotadas pelos Procons, pela Secretaria Nacional do Consumidor (do Ministério da Justiça) e pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) “os danos experimentados pelos consumidores são distintos, devendo, em eventual ação judicial, haver a comprovação dos prejuízos sofridos”, informou.

Fonte: Hoje em Dia