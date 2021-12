Boletim Covid: Sete Lagoas aplica todas as 18 mil doses da Pfizer em uma semana

Sem novos óbitos por Covid desde o dia 9 de dezembro, Sete Lagoas chega a 23.759 contaminações com a confirmação de dois casos: duas mulheres. São 616 óbitos, 46 pessoas sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde, dez delas em isolamento domiciliar, e 8.703 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Três pacientes estão internados com resultado positivo, três aguardam resultados de exames e um com resultado negativo. São 51.094 testes negativos até o momento e 23.130 pessoas recuperadas.

Quatro pacientes estão em UTI (três de Sete Lagoas e um de Fortuna de Minas), e três em enfermaria, todos de Sete Lagoas. No Hospital Nossa Senhora das Graças são quatro internados, um deles em UTI particular. No Hospital Municipal são três internados em UTI SUS. Unimed e UPA seguem sem internações. A taxa de ocupação de leitos UTI Covid (SUS e particular) está hoje em 19%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, a ocupação está em 15%.

Epidemiologia

De acordo com a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de incidência de Covid a cada mil habitantes em Sete Lagoas segue estável em relação à semana anterior, com uma diferença de 0,01, sendo 0,04 pacientes/10 contaminações na 49ª (05/12 a 11/12) e 14 contaminações na 50ª semana epidemiológica do ano (12/12 a 18/12). Na análise mensal, os óbitos também seguem em queda. Enquanto junho registrou 52 óbitos por Covid, julho teve 24, agosto teve 16, setembro teve três óbitos, outubro e novembro contaram com dois óbitos cada e dezembro segue com um óbito.

Vacinação

O secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta, anunciou que todas as 18 mil doses com vencimento em 23 de dezembro foram aplicadas em Sete Lagoas nos últimos dias. “É preciso agradecer a confiança da população que aderiu à vacinação, a vereadores que utilizaram suas redes sociais para divulgar, à imprensa que nos auxiliou de forma importante, noticiando o chamado, aos profissionais de saúde que atuaram brilhantemente na aplicação dessas 18 mil doses, que corriam o risco de serem perdidas, mas que já estão no braço do povo sete-lagoano”, informou. “Há quem duvide que o serviço público possa trabalhar de forma eficiente e há quem acredite e se junta a ele para transformar a sociedade. Meu muito obrigado a cada envolvido nessa vitória. Sete Lagoas não desperdiça vacina”, agradeceu.

A Prefeitura de Sete Lagoas divulgou ontem o próximo cronograma de vacinação, desta vez, com a dose de reforço da Janssen exclusivamente para quem tomou apenas uma dose dessa vacina. Será nos dias 28, 29 e 30 de dezembro (terça a quinta), de 09h às 16h, nas salas de vacinação do município: Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo, Belo Vale e Orozimbo Macedo; e ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada. Documentos: comprovante de 1ª dose da Janssen, cartão do SUS ou CPF. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus