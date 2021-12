Prefeito Duílio de Castro e vice Dr. Euro participaram de inauguração do Assaí Atacadista em Sete Lagoas

O prefeito Duílio de Castro e o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade participaram, na manhã desta quinta-feira, 23 de dezembro, da inauguração da loja de um gigante do setor supermercadista do Brasil. A unidade do Assaí Atacadista foi aberta em um clima de grande festa. Uma empresa robusta que fez um grande investimento em Sete Lagoas e está gerando centenas de empregos.

Acompanhados de diretores do Assaí, Duílio de Castro, Dr. Euro de Andrade e ainda o vereador Eraldo da Saúde, representante do Legislativo, conheceram detalhes da loja, que tem mais de 12.000 m² de área construída, e cumprimentaram os colaboradores, sendo 94% dos contratados moradores de Sete Lagoas. “É uma alegria muito grande participar deste momento. Um investimento que garantiu mais de 500 empregos diretos e indiretos e esse é o nosso maior presente de Natal. Agradeço ao grupo Assaí que escolheu Sete Lagoas para instalar sua terceira loja em Minas Gerais”, comentou Duílio de Castro.

O potencial econômico de Sete Lagoas e seus atrativos logísticos foram diferenciais para atrair este investimento. Além disso, o apoio da Prefeitura, que busca de maneira contínua o desenvolvimento do município, foi fundamental para esta conquista. “Essa inauguração é uma demonstração do poder atrativo de Sete Lagoas. Isso não está acontecendo por acaso, somos uma referência econômica em Minas Gerais e um campo fértil para empreendimentos diversos”, avalia o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

Presente em 24 estados e no Distrito Federal, o Assaí é um dos dez maiores empregadores do país. A abertura da loja em Sete Lagoas faz parte do plano estratégico de expansão da empresa. “Estamos felizes por ampliar a nossa presença neste estado, que nos recebeu tão bem. A cidade de Sete Lagoas é um importante polo industrial e está entre os municípios mais populosos de Minas, além de pertencer a uma região estratégica, o que nos possibilitará atender tanto consumidores finais quanto empreendedores das cidades vizinhas. Queremos manter o alto padrão de atendimento, conhecido e aprovado pelos mineiros”, pontua Murilo Coelho, diretor regional do Assaí.

Pela representatividade do momento, os diretores do Assaí Atacadista receberam uma homenagem do prefeito Duílio de Castro em nome do povo de Sete Lagoas. Afinal, esta inauguração foi um excelente presente de Natal para a cidade.

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí é uma empresa de atacarejo que atende pequenos e médios comerciantes e consumidores que buscam economia tanto na compra de itens unitários como em grande volume. Com crescimento de 30% em receita bruta em 2020, está presente nas cinco regiões do país com 211 lojas distribuídas em 24 estados (incluindo Distrito Federal). É um dos dez maiores empregadores do segmento privado do país com mais de 57 mil colaboradores e, mensalmente, recebe 30 milhões de clientes em suas lojas. Em 2021 passou a ser listado na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), sendo a ação mais valorizada no mês de estreia das negociações, com alta de 402%. Além disso, é negociada também na bolsa de Nova York (NYSE). O Assaí está entre as 20 marcas mais valiosas do país em ranking anual promovido pela Interbrand e está na 17ª colocação entre os maiores faturamentos em receitas líquidas do país.