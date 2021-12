Aumentam casos de gripe em Sete Lagoas mas situação está sob controle

Nas últimas semanas diversas cidades de Minas perceberam um aumento nos casos de gripe. Em Sete Lagoas a situação não é alarmante, mas o sistema de saúde já sentiu uma grande procura por atendimento.

O nível de atendimento para a gripe aumentou em Sete Lagoas, principalmente nos serviços de urgência e pronto atendimento mas ainda está sob controle, não gerando internações, é o que garante a Secretaria de Saúde. Ainda com apuração da reportagem do SeteLagoas.com.br, os casos de Covid na cidade estão em queda brusca, o que não gera caos no sistema municipal.

Sete Lagoas conta com 19 salas de vacinação e todas possuem vacina para gripe, mas de acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura municipal a procura aumentou e o estoque pode acabar a qualquer momento, e a cidade depende de remessas do Governo Federal para suprir o estoque.

Com a preocupação de uma nova onda de contaminação por conta da variante Ômicron (com poucos casos identificados em Minas Gerais e nenhum em Sete Lagoas), um surto de gripe do tipo H3N2 impactou o estado do Rio de Janeiro em primeiro plano. Cidades mineiras tiveram aumento exponencial dos casos de influenza, como já foi observado em Belo Horizonte – segundo a secretaria de saúde local, a cidade pode viver um iminente surto.

Pessoas com sintomas leves de doenças respiratórias, como gripe, devem procurar os Centros de Saúde antes da Unidades de Pronto Atendimento (UPA), exceto finais de semana quando as unidades estão fechadas. A recomendação é do secretário de Saúde de Sete Lagoas, médico Flávio Pimenta.

Redação com Setelagoas.com.br