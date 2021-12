Prefeitura reabre cadastro para correção de dados bancários de quem não recebeu acerto rescisórios

Conforme previsto, no último dia 17 de dezembro foi realizado mais um pagamento dos valores referentes aos acertos rescisórios dos servidores e ex-servidores públicos do Município, desta vez, com parcela de até R$ 4.000,00.

Apesar da atualização de dados bancários ter ocorrido até 10 de dezembro, no momento de realizar os respectivos pagamentos a alguns determinados servidores, foram constatadas inconsistências nos dados bancários fornecidos, inviabilizando o pagamento dos valores referentes a tais rescisões. Sendo assim, para os servidores que não receberam sua rescisão, o sistema está liberado novamente para correção dos dados bancários visando, assim, atender toda a demanda restante de pagamentos.

A nova atualização bancária ficará disponível até o dia 28 de dezembro de 2021, com data de pagamento prevista para 30 de dezembro. Segundo o setor de TI da Prefeitura, ao todo são 208 contratos com inconsistência nos dados bancários fornecidos. A correção dos dados deve ser feita por meio do link http:// atualizacaobancaria. setelagoas.mg.gov.br/

Relembre

O cronograma de pagamento dos acertos rescisórios foi iniciado em abril de 2020, totalizando até o fim do mesmo ano cinco parcelas. Somente em 2020 foram pagas 12.768 rescisões, somando um total de R$ 13.352.289,69. Vale ressaltar que esta dívida envolve acertos de outras administrações, a partir do ano de 2016. “Todo o nosso cronograma de pagamentos está rigorosamente em dia. A questão dos acertos herdados de outros governos sempre foi tratada com muito respeito e responsabilidade. Somente em acertos investimos cerca de R$ 25 milhões até o momento”, ressalta Duílio de Castro.