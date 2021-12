Conversa Afiada há mais de 26 anos leva a você leitor (a) um bate papo alegre e descontraído. Para enriquecer os temas, sempre inseri nos textos histórias, contos e piadas.

Hoje, véspera do Natal, data da publicação dessa coluna, eu não irei deixar passar em branco.

E já que o período é natalino, um fato que talvez nem todos saibam será o enredo dessa coluna: “As velas do Natal”.

Você sabe por qual motivo mantemos velas acesas nas noites natalinas?

Essa é uma tradição de muitos e muitos anos passados, e até hoje levada aos lares.

Aproveito o ensejo, para desejar que sua noite de Natal seja iluminada com saúde, paz, alegria, harmonia e muita união.

Que o Menino Jesus abençoe seu Lar ao lado de todos aqueles que te quer bem, e não deixe que a chama da luz do amor se apague em seu coração.

Atente para história abaixo:

– Era uma vez um pobre sapateiro que vivia numa cabana, na encruzilhada de um caminho, perto de um pequeno e humilde povoado.

Como ele era um homem bom e queria ajudar os viajantes que à noite por ali passavam, deixava na janela da sua casa, uma vela acesa todas as noites, de modo a guiá-los.

E apesar da doença e a fome, o sapateiro nunca deixou de acender a sua vela.

Veio então uma grande guerra, e todos os jovens partiram, deixando a cidade ainda mais pobre e triste.

As pessoas do povoado ao verem a persistência daquele pobre sapateiro, que continuava a viver a sua vida cheia de esperança e bondade, decidiram imitá-lo e, naquela noite que era a véspera do Natal, todos acenderam uma vela em suas casas iluminando todo o povoado.

À meia-noite, os sinos da igreja começaram a tocar, anunciando a boa notícia:

A guerra tinha acabado e os jovens regressavam às suas casas.

Todos gritaram: “É um milagre! É o milagre das velas!”.

A partir daquele dia, acender uma vela tornou-se tradição em quase todos os povos, na véspera de Natal.

Feliz Natal!

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Arnaldo Martins (Cebolinha)

Instagram: @arnaldo.cebolinha

Facebook: Arnaldo Martins

E-mail: conversaafiada2503@gmail.com