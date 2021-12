Polícia Civil de Sete Lagoas esclarece sobre desaparecimento de menor

A Polícia Civil de Sete Lagoas, através da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa, localizou nesta sexta feira o menor, que estava desaparecido desde a tarde de quinta feira.

Após iniciar as investigações e colher o depoimento da mãe, a equipe de policiais civis procurou a avó paterna do menor, entretanto a mesma não estava em casa. Os policiais iniciaram algumas diligências, com o fito de localizá-la, suspeitando que ela soubesse do paradeiro do neto.

Após um tempo a mãe do menor informou aos policiais que alguém do Conselho Tutelar teria ligado pra ela solicitando sua presença no Conselho do bairro Jardim Europa.

Após chegarem no Conselho Tutelar, os policiais civis, acompanhados pela Delegada Dra Fernanda, foram informados de que o menor teria sido levado ao Conselho pela avó paterna e depois para a casa da tia/avó. Diante disso, a equipe de policiais civis, se deslocou até o local onde localizou o menor.

O filho foi entregue a mãe. A avó recebeu voz de prisão pelo cometimento do crime de subtração de incapaz, uma vez que o menor informou em suas declarações, que além de o auxiliar a fugir de casa, a avó providenciou o local para que ele se escondesse dos pais. Após ser ouvida na delegacia, a suspeita foi liberada. O procedimento será encaminhado a justiça.

Ascom PCMG