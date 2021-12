Câmara Municipal de Sete Lagoas tem agenda com assuntos de relevância para semana antes do Natal

A última semana de Reuniões Ordinárias antes do Natal será intensa para os vereadores na Câmara Municipal. Além do encontro semanal para votações de projetos, uma Reunião Especial e uma Audiência Pública estão marcadas.

Já nesta segunda-feira (20), às 9h, vai acontecer uma Reunião Especial a pedido do vereador Ivson Gomes (Cidadania). Estão previstas as presenças do controlador do município, Duillian Nascimento, o secretário de Administração e Planejamento, Rafael Olavo, e do presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) Robson Machado. O parlamentar busca respostas acerca de assuntos diversos.

Na terça-feira (21) mais uma Reunião Ordinária, às 9h, está agendada com, inicialmente, oito itens na pauta de votação, a maioria deles do Executivo. Textos podem ser incluídos ou retirados da pauta porque a Comissão de Legislação e Justiça (CLJ) se reúne, de forma excepcional, na segunda-feira (20).

Um assunto de extrema relevância para o avanço da cidade, o uso e ocupação do solo, vai demandar a realização de uma Audiência Pública marcada para a quarta-feira (22), às 13h30. Os textos que vão pautar a sessão são os Projetos de Lei Complementar (PLC) 26 e 27/2021, links na sequência.

Os três eventos destacados na agenda serão transmitidos por todos os veículos de comunicação do Poder Legislativo. Rádio Câmara (FM103.5) TV Câmara (11.2) e também pelas redes sociais.

Ascom/ Câmara Municipal