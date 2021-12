Boletim Covid: quatro unidades de saúde abrem neste sábado para aplicar 3ª dose com Pfizer

Governo de Minas reduziu intervalo da 3ª dose da Pfizer de 5 para 4 meses enquanto durarem estoques com vencimento em dezembro

De ontem para hoje apenas um caso de Covid foi confirmado em Sete Lagoas, que chega agora a 23.748 contaminações. São 616 óbitos, 68 pessoas sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde, oito delas em isolamento domiciliar, e 8.581 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Dois pacientes estão internados com resultado positivo, nove aguardam resultados de exames e dois tiveram resultado negativo. São 50.928 testes negativos até o momento e 23.123 pessoas recuperadas.

Três pacientes estão em UTI (dois de Sete Lagoas e um de Inhaúma) e dez em enfermaria (nove de Sete Lagoas e um de Caetanópolis). No Hospital Nossa Senhora das Graças são dez internados, um deles em UTI particular. No Hospital Municipal são dois internados em UTI SUS. Na Unimed há uma internação em enfermaria. A UPA segue sem internações. A taxa de ocupação de leitos UTI Covid (SUS e particular) se mantém em 14,3%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, a ocupação também continua em 10%.

Vacinação

A Prefeitura de Sete Lagoas informa que o Governo de Minas reduziu o intervalo da 3ª dose da Pfizer de cinco para quatro meses enquanto durarem os estoques com vencimento em dezembro. Desta forma, se você tomou a 2ª dose da Coronavac, da Astrazeneca ou da Pfizer há mais de quatro meses, procure uma das salas de vacinação do Município até o dia 23 de dezembro, de 09h às 16h, e tome sua 3ª dose. Documentos: comprovante de 2ª dose de qualquer vacina (exceto Janssen), cartão do SUS ou CPF.

O Município também divulgou cronograma de vacinação especial neste sábado, 18 de dezembro, de 08h30 às 14h, para 2ª dose de Pfizer para quem tomou a 1ª dose há mais de 21 dias e a 3ª dose de Pfizer para quem tomou a 2ª dose há mais de quatro meses. Os locais são UBS Belo Vale – Rua Oscar Padilha, 645; Cerest – R. Paulo Frontin, 254, Centro; ESF CDI I – R. Expedicionário Leofredo Gaspar, 534; e Centro de Saúde Santo Antônio – R. Dr. João Batista, 1.327. Documentos: comprovante de 1ª dose da Pfizer, cartão do SUS ou CPF (para 2ª dose) ou comprovante de 2ª dose de qualquer vacina, exceto Janssen, cartão do SUS ou CPF (para 3ª dose).

Com o objetivo de utilizar o máximo possível as doses restantes de Pfizer que o Município recebeu do Ministério da Saúde, a Prefeitura ampliou o cronograma. Assim, pessoas a partir de 12 anos devem procurar uma das salas de vacinação, de segunda a sexta, de 09h às 16h, até o dia 23 de dezembro, desde que atendam a um dos seguintes critérios:

– 1ª dose para quem ainda não tomou nenhuma dose.

– 2ª dose para quem tem mais de 21 dias de 1ª dose.

– 3ª dose para quem tem mais de cinco meses da 2ª dose.

Documentos:

1ª dose: RG com foto, comprovante de endereço em nome da pessoa ou responsável (em caso de menor de idade), carteira de vacinação, cartão SUS ou CPF.

2ª dose: comprovante de 1ª dose da Pfizer, cartão SUS ou CPF.

3ª dose: comprovante de 2ª dose de qualquer vacina (exceto Janssen), cartão SUS ou CPF.

Dúvidas: ligue em uma das 58 unidades de saúde do Município. Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. A 1ª dose foi aplicada em 183.663 pessoas, a 2ª dose em 168.961, a 3ª dose em 23.906 e a dose única em 5.814. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus