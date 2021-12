Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais realiza campanha para arrecadação de alimentos e brinquedos

Por meio do projeto Sistema Solidário, as instituições envolvidas buscam auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social

Na hora de fazer o bem, toda força é bem-vinda! É por isso que, neste momento, o projeto Sistema Solidário abraça a campanha Natal Solidário, buscando engajar a população na arrecadação de alimentos e brinquedos novos ou usados em bom estado.

Em 2017, o Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais se uniu com a proposta de promover ações de transformação social. Essa parceria foi chamada de Sistema Solidário, e desde então resulta em diversas iniciativas para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“O Sistema carrega em sua história o compromisso com a atuação em favor do próximo, seja por meio dos seus braços sociais ou da realização de campanhas integradas. Nós sabemos que fazer a diferença transforma não só a vida de quem mais precisa, mas também assegura um ambiente com pessoas mais motivadas e engajadas”, ressalta a assessora da presidência da Fecomércio MG, Kelly Figueiredo.

Este ano, a iniciativa ganha o reforço das Drogarias Pacheco, que integra o Grupo DPSP, e do Grupo Hermes Pardini, que indicaram unidades em Belo Horizonte e Região Metropolitana como pontos de arrecadação de brinquedos novos e usados em bom estado.

Fábio Santos, gerente regional do Grupo DPSP, destaca que essa ação é importante para levar alegria e esperança nesse Natal. “É com muita satisfação que participamos dessa campanha solidária e esperamos que cada vez mais pessoas abracem essa ideia e nos acompanhem nessa ação. Com certeza, os alimentos e os brinquedos arrecadados em nossas unidades farão a diferença na vida de muitas famílias, deixando as festas de fim de ano ainda mais especiais”.

Além disso, as doações também poderão ser feitas de forma virtual, pelo site (armandonacionais.com.br) ou pelo WhatsApp (31 97101-1628) da loja Armando Nacionais e Importados, que também é parceira da campanha. Para as duas opções, a orientação é usar o cupom NATALSISTEMACOMERCIO, que dá direito a 10% de desconto nos produtos da loja e identifica a doação.

No ato da compra, é importante selecionar a loja de Venda Nova, que será o ponto de coleta para a doação. Todos os itens arrecadados serão repassados à campanha Natal Solidário, que fará a distribuição entre famílias e instituições socioassistenciais. Até o final do ano, as instituições estarão empenhadas em fortalecer para alcançar, unir e impactar o máximo de pessoas.

O Sistema Solidário contribuirá para que a campanha Natal Solidário alcance a meta de arrecadação de 118 toneladas de alimentos, além de brinquedos, que serão doados a pessoas de diversas cidades de Minas Gerais, atendidas pelo Mesa Brasil Sesc. Para a campanha, estão previstos mais de 110 pontos de coleta em todo o estado. Clique aqui para conhecer.

O Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais convida todos a fazer parte dessa corrente, que busca fazer o fim de ano de muitas famílias mais feliz.

