Carroça Teatral anuncia Espetáculo Natalino para Sete Lagoas

Em atividade desde 2013, o grupo Carroça Teatral tem sede no Quintal do Boi da Manta onde promove laboratórios e oficinas culturais voltadas às técnicas teatrais com diversas abordagens. Entusiasmado com a possibilidade de apresentar diante de uma plateia e vislumbrando a beleza da decoração natalina na alameda da Feirinha do Centro, o elenco oferece para Sete Lagoas (MG), nos dias 18 e 19 de dezembro, o espetáculo natalino “O Natal Existe?”.

O espetáculo – que começou a circular no ano de 2012, dentro do Mercado Municipal (Mercadão) como conclusão de uma oficina – ganhou uma roupagem profissionalizada, através da preparação vocal dos maestros Lucas Oliveira, com direção musical do mestre da cultura popular Saúva (Carlos Warley), além dos figurinos e cenários desenhados por Larissa Lorrany.

A dramaturgia traz à tona um presépio vivo calçado pela pesquisa no cancioneiro popular das folias de reis e pastorinhas de Minas Gerais, além de composições natalinas tradicionais e de autores latinoamericanos como Mercedes Sosa. A apresentação vem ganhando notoriedade expressiva com participações marcantes, como em 2016 e 2018 no circuito Praça da Liberdade em BH através do Memorial Vale; em 2019 na cidade de Jequitibá (Capital Mineira do Folclore) e no Natal Encantado da cidade de Barueri (SP) para mais de 35 mil pessoas.

“Já são mais de 10 anos apresentando no mercadão, o local é um símbolo da nossa história e da diversidade cultural da cidade”, diz emocionado o diretor Paulinho do Boi. A jovem atriz Adrielle Silvério, que dá vida à personagem da Estrela Guia, aponta a beleza da alameda da feirinha como ponto de esperança para expressões culturais voltadas ao natal: “ficamos com saudade da plateia durante a pandemia e ao ver a praça da feirinha iluminada o coração bateu mais forte, não contemos a nossa emoção. Queremos muito apresentar o natal para Sete Lagoas, nossa cidade merece demais!” completa a jovem atriz.

Como não haverá venda de ingressos, o Carroça Teatral irá passar o tradicional chapéu, em que as pessoas poderão contribuir com o valor que puderem para ajudar o grupo. O elenco conta com a participação de Maurício Pereira, Adrielle Silvério, Carine Oliveira, Carol Canuto, Larissa Neves, Jéssica Queiroz, Selton Thiago, Rafa Martins, Clarice Rodrigues, Larissa Lorrany, Paulinho do Boi, Ramon Frank, Gláucio Reginaldo e Gabriel Cordeiro. As apresentações acontecerão em cortejo popular natalino nos dias 18 e 19 dezembro com o apoio cultural dos parceiros: Meu Canto Conviver, Casa e Cozinha, Associação do Mercadão, Ivan Luiz Vereador, Sergio Mirando Contador e ASA Contabilidade. Confira a programação abaixo:

Dia 18h (Sete Lagoas, MG):

10h – Mercado Municipal (Mercadão).

19h – Alameda da Feirinha do Centro.

Dia 19 (Sete Lagoas, MG):

10h e 30min – Feirinha do Boa Vista.

