Reunião apresenta balanço do HNSG no período de 2020/21

Evento ocorreu na quarta-feira (15) no auditório da Irmandade.

Na manhã de quarta-feira (15), no auditório da Irmandade Nossa Senhora das Graças, foi realizado o evento “Ações da Saúde”, com levantamentos e índices de atendimentos médico-hospitalares realizados nos anos de 2020/2021.

Quem apresentou os números em atendimentos do Hospital Nossa Senhora das Graças, foi o novo diretor geral, Jarle Klein Rinaldi, que conta com mais de 20 anos de experiência na área e que veio para contribuir na reestruturação do Hospital e continuar com a transparência e eficiência.

Participaram do evento, o prefeito de Sete Lagoas, Duílio de Castro, e o secretário municipal de saúde, Dr. Flávio Pimenta, onde foram homenageados, recebendo uma Menção Honrosa da Irmandade como forma de gratidão pelo apoio e a parceria que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde da cidade, tem com o a Irmandade Nossa Senhoras das Graças.

O Bispo Dom Francisco Cota de Oliveira, presidente da Irmandade afirmou que o trabalho tem sido intenso junto à diretoria administrativa, hoje a cargo do Axis Instituto, para a construção de um modelo mais eficiente de gestão, para gerar os benefícios que o hospital precisa. “Estamos trabalhando em parceria que é natural, uma vez que os recursos do SUS passam pelo município, para o operacional do hospital. A prefeitura tem se mostrado muito aberta naquilo que está ao alcance facilitando os trâmites, o que é muito importante para que o hospital funcione bem e isto tem acontecido de forma harmoniosa e benéfica”, disse. O bispo ressaltou ainda que, outra forma de buscar mais ajuda como hospital filantrópico tem sido junto a iniciativa privada e para isso tem sido feitas frentes conforme às demandas para melhorar em termos de equipamento e a infraestrutura do hospital. “Estamos trabalhando nesses projetos para serem apresentados à iniciativa privada, e já temos recebido muito apoio e precisamos continuar contando com toda a sociedade”, comentou.

O prefeito Duílio de Castro e o médico, Dr. Flávio Pimenta, secretário municipal de saúde e gestor do SUS, foram homenageados pelo hospital com o diploma de menção honrosa. Flávio Pimenta destacou a sua importância, para a cidade e região. “Durante décadas o hospital foi uma extensão da minha casa e ocupou uma parcela importante da minha carreira como obstetra, e mais do que isso, faz parte da história do meu pai, Dr. José Mariano Silveira. Hoje consigo enxergar os dois lados dessa relação, tanto no que diz respeito às demandas da assistência, quanto no que é ligado às limitações financeiras e burocráticas da gestão pública. O hospital tem o papel relevante para a cidade e região”, afirmou.

Já o prefeito Duílio de Castro destacou as ações na área de saúde na sua gestão. “É nossa prioridade e temos feito investimentos vultuosos, inclusive com ampliação de leitos do SUS. Dentro das possibilidades do município, temos ajudado o Hospital Nossa Senhora das Graças, que presta um grande serviço. Temos um bom relacionamento e temos cobrado do governo federal, que é o responsável pelo SUS, mais apoio aos hospitais filantrópicos, como é o caso da Irmandade”, diz.

O diretor Jarle Rinaldi, avaliou que os quatro meses de gestão foram de muitos avanços e essa parceria com o município tem sido fundamental. “Temos muito ainda para fazer, mas estamos trabalhando e buscando apoio para melhorarmos o atendimento”, concluiu.

Da Redação