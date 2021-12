Maior aproveitamento, vitórias e invencibilidade: o América-MG e os ineditismos no Brasileirão de 2021

No ano de 2021, equipe mineira conseguiu alcançar feitos inéditos e melhorar marcas próprias na disputa do Campeonato Brasileiro

O ano de 2021 foi o mais bem sucedido para o América-MG na história do Brasileirão dos pontos corridos. Após um começo ruim – a primeira vitória só veio na oitava rodada -, o clube se encontrou na disputa e arrancou rumo ao oitavo lugar da competição. A campanha foi recheada de feitos inéditos para o clube mineiro.

O Coelho garantiu a permanência na elite do futebol. O clube está classificado, pela primeira vez na sua história, para disputar um torneio internacional – a Copa Libertadores. Todos esses fatos são inéditos para o clube mineiro. A campanha de 2021 ainda registrou outros ineditismos para a equipe.

Foi a campanha que o América registrou o maior número de pontos na disputa (53), maior número de vitórias (13), melhor aproveitamento (46%), além da maior período de invencibilidade no torneio (8 jogos).

Em 2021, torcida do Coelho registrou o melhor público da equipe na era dos pontos corridos: 9.484 pessoas — Foto: Guilherme Macedo

Foi o ano que o América também conseguiu fazer do Independência a sua “fortaleza”. Em 2021, a equipe alviverde registrou a melhor campanha como mandante: em 19 partidas foram nove vitórias, seis empates e quatro derrotas, sendo que o Coelho emendou 10 partidas consecutivas sem perder.

O América se reapresenta no dia 27 de dezembro e inicia a preparação visando o início do Campeonato Mineiro, previsto para 26 de janeiro e também da competição continental: a estreia do clube mineiro está prevista para 26 de fevereiro – início da 2ª fase preliminar da competição.