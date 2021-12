Educação anuncia renovação do parque tecnológico das escolas do Estado

Todas as unidades de ensino e Superintendências Regionais receberão novos equipamentos a partir de janeiro. Investimento é o maior já feito pelo Estado em modernização tecnológica

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) segue com a política de investimentos robustos em infraestrutura nas escolas e nas Superintendências Regionais de Ensino (SREs). A partir de janeiro, todas as unidades da rede receberão novos computadores, entre desktops e notebooks. Estão sendo destinados R$ 413 milhões para a aquisição de 89 mil equipamentos. Esse é o maior investimento da história do Estado em modernização do parque tecnológico das escolas.

Com o aporte serão substituídos todos os computadores com mais de cinco anos de utilização. As SREs e as unidades administrativas irão receber 1.599 desktops e 328 notebooks. Já as escolas serão contempladas com 80.965 desktops e 6.931 notebooks.

A Secretaria de Estado de Educação, por meio da Diretoria de Infraestrutura Tecnológica, realiza sistematicamente levantamentos referentes ao parque tecnológico das escolas da rede pública estadual e das unidades administrativas.

De acordo com o subsecretário de Administração da SEE/MG, Silas Fagundes de Carvalho, a intenção é tornar os equipamentos das escolas e das unidades administrativas mais modernos, ganhando, assim, eficiência e qualidade. “É um investimento importante que vai alcançar todas as unidades de ensino e as SREs. Todos os equipamentos que têm mais de cinco anos serão substituídos. Com isso, os ganhos serão consideráveis, por serem máquinas mais modernas e mais conectadas às tecnologias atuais”, afirma.

As ordens de serviço para a entrega dos equipamentos já foram emitidas, a previsão é que as máquinas sejam recebidas a partir do início do próximo ano.

Infraestrutura nas escolas

Desde o início da atual gestão do Governo de Minas, a SEE/MG tem feito um fino planejamento de melhoria das instalações das escolas estaduais em todas as regiões. O resultado disso é o robusto investimento em obras e no aprimoramento dos espaços escolares, contemplando todas as unidades de ensino da rede. Ao todo, está sendo investido R$ 1,25 bilhão, em 2021, dividido em três frentes: o programa Mãos à Obra na Escola, a compra de novos mobiliários e equipamentos diversos e a disponibilização de recursos adicionais de manutenção predial para as escolas estaduais.

No caso das reformas de infraestrutura, inseridas no Mãos à Obra na Escola, já foram investidos cerca de R$ 360 milhões. Outro exemplo é o programa de manutenção predial, que já disponibilizou, neste ano, mais de R$ 98 milhões para 2.247 unidades escolares. O recurso é um adicional da verba de manutenção e custeio repassada às escolas.

Mais recursos, R$ 800 milhões ao todo, também estão sendo investidos para trocar o mobiliário de todas as escolas da rede estadual, nas diferentes regiões de Minas.

Fonte: Hoje em Dia