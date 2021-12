O tempo segue instável nesta sexta-feira (17/12), devido à persistência de uma extensa área de baixa pressão entre o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil.

No Oeste, no Sul e no Triângulo Mineiro há risco de chuva forte, com rajadas de vento. No fim de semana a instabilidade também atinge o Norte do estado.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Fonte: Agência Minas