Sete Lagoas amplia cronograma de 1ª, 2ª e 3ª doses da Pfizer; veja quem se vacina nesta sexta-feira

Nesta sexta, 17, de 09h às 16h, tem mais um cronograma de 3ª dose para quem tomou a 2ª dose há mais de cinco meses (exceto para vacinados com Janssen), nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo, Belo Vale e Orozimbo Macedo; e ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada. Documentos: comprovante de 2ª dose da Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, cartão do SUS ou CPF.

Com o objetivo de utilizar o máximo possível as doses restantes de Pfizer que o Município recebeu do Ministério da Saúde, a Prefeitura ampliou o cronograma. Assim, pessoas a partir de 12 anos devem procurar uma das salas de vacinação (mesmos locais informados acima) de segunda a sexta, de 09h às 16h, até o dia 23 de dezembro, desde que atendam a um dos seguintes critérios:

– 1ª dose para quem ainda não tomou nenhuma dose.

– 2ª dose para quem tem mais de 21 dias de 1ª dose.

– 3ª dose para quem tem mais de cinco meses da 2ª dose.

Documentos:

1ª dose: RG com foto, comprovante de endereço em nome da pessoa ou responsável (em caso de menor de idade), carteira de vacinação, cartão SUS ou CPF.

2ª dose: comprovante de 1ª dose da Pfizer, cartão SUS ou CPF.

3ª dose: comprovante de 2ª dose de qualquer vacina (exceto Janssen), cartão SUS ou CPF.

Dúvidas: ligue em uma das 58 unidades de saúde do Município. Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus