Agências do INSS não tem atendimento nesta sexta(17)

Nesta sexta-feira (17), as Agências da Previdência Social de todo país não atenderão ao público, devido à transferência do ponto facultativo do dia 11 de outubro para o dia 17 de dezembro.

O INSS não realizou agendamento presencial para esta data e com isso, não haverá prejuízo aos segurados.

A transferência do ponto facultativo para as agências do INSS, foi autorizada pela Portaria Conjunta MTP/PRES/INSS nº 4, de 8 de outubro de 2021.

Vale destacar que os cidadãos podem buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços sempre pelo Meu INSS, também disponível como aplicativo para celular, ou, ainda, por meio do telefone 135, que funciona de segunda a sábado, de 7h às 22h.