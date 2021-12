Projeto Abrace entrega nova remessa de cateteres, para a Oncologia SUS do H.N.S.G em Sete Lagoas

Na manhã desta quinta-feira, 16, durante um café para os pacientes o projeto Abrace entregou mais uma remessa de cateteres, para os pacientes da Oncologia SUS do hospital Nossa Senhora das Graças, em Sete Lagoas. A parceria que começou em 2018 já beneficiou cerca de 60 pacientes , tendo sido empregados pelo Abrace cerca de 30 mil.

Desta vez, foram atendidos mais oito pacientes: Gigliola Rodrigues, Marília Aparecida Pereira, Denise Alves da Silva, Gislene Monteiro, Maria Helena Fraga França, Willian Aparecido de Oliveira, Maria da Glória Teixeira e Bruna de Jesus Fernandes, que foram entregues pelas voluntárias do Abrace, que contou com as presenças da Coordenadora da Oncologia, Adriana Cordeiro, da enfermeira Jeanine Santos e de outros membros da equipe da Oncologia SUS. A partir de agora, a equipe da Oncologia programa junto ao corpo clínico a implantação dos cateteres nos pacientes.

Os recursos para a entrega desta remessa de cateteres, foi resultado de doação através de venda de feijoada realizada pelos moradores do Residencial Da Vinci e também doações de voluntários e parceiros do projeto Abrace.

Adriana Cordeiro explicou, que o cateter totalmente implantado no paciente é um dispositivo, que auxilia na administração da medicação. ” Muitos que submetem ao tratamento quimioterápico, podem apresentar dificuldades de acesso venoso sendo necessário o uso do cateter para que ele tenha mais qualidade de vida, ajudando muito no tratamento. O projeto Abrace é nosso parceiro na demanda da oncologia”, afirma. A enfermeira Jeanine Santos, que trabalha diretamente com os pacientes destaca, que o cateter traz conforto para o paciente e alívio, durante o período do tratamento com a quimioterapia.

Segundo Renata Cota, presidente do Abrace a doação de cateteres é uma das atividades do projeto, que conta com o apoio da comunidade. ” Mesmo com a pandemia sem realizar eventos, temos recebido grande apoio da comunidade com a doação de recursos, para a compra de cateteres. Com isto, temos conseguido praticamente zerar a fila de pacientes da oncologia. Esse trabalho vai continuar”, afirmou.

Além disto, o projeto Abrace que não tem fins lucrativo, político e religioso também atende a Oncologia, com kits lanche para pacientes de acordo com a necessidade.