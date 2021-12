Prefeitura dá início à reforma do Casarão Nhô Quin Drummond

Muito em breve a população de Sete Lagoas será presenteada com um “Novo Casarão”. Depois de um minucioso processo licitatório, que envolveu análises de especialistas em restauração e aprovações do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico, tiveram início na última semana as obras de restauração do Casarão Nhô Quin Drummond.

De acordo com o objeto do contrato realizado com a RM Cultural, empresa especialista em patrimônio cultural e turístico vencedora da licitação, o serviço de restauração e cobertura do prédio se faz necessário porque o Centro Cultural Nhô-Quin Drummond se encontra “com vários pontos de infiltração, o forro de esteira danificado pela umidade, devendo ser imunizado o madeiramento da cobertura e ajustes no portão de acesso lateral, que está desnivelado”.

Já estão sendo montadas as torres de andaimes para o acesso vertical da cobertura para retirada e reassentamento das telhas e da manta de proteção. “As telhas serão retiradas de forma gradual e por etapa, de forma que não sofram impactos para que não sejam danificadas. Essas telhas serão limpas com escovas de cerdas de nylon, caso seja necessário, e posteriormente serão reassentadas na cobertura. No desenvolvimento dos trabalhos, se necessário, serão instaladas lonas plásticas mais reforçadas para proteger o prédio das chuvas”, detalha o diretor de Controle Patrimonial da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, Marcos Torres.

Também será instalada uma manta de sub cobertura em fibra de vidro, com cunhas de ventilação, para a proteção do telhado. Para instalação dessa manta será executada uma nova camada de ripas para manter a distância entre a manta e o plano das telhas, mantendo assim a temperatura e a acústica do local. Após o telhamento, será feito o emboçamento nas fiadas do beiral e da cumeeira. Além disso, todo o madeiramento da cobertura, forros e estrutura autoportante do prédio serão imunizados com produto específico para madeira, evitando assim a contaminação por insetos xilófagos que prejudicam a estrutura de madeira.

Outros serviços incluem ainda a substituição de todo o forro de esteira e dos painéis danificados, a recuperação de fissuras e trincas nas alvenarias internas e externas, e pintura geral interna nas paredes, portas e janelas. “O portão de madeira está com estrutura danificada nos pontos de apoio das dobradiças. Sendo assim, a proposta é refazer essa estrutura com a recomposição da peça estrutural e reparar as ferragens para que o portão seja alinhado e aprumado”, completa Marcos Torres.

“A reforma do Casarão está em consonância com nosso objetivo de tornar Sete Lagoas uma cidade cada vez mais turística e, para isso, vamos continuar valorizando nosso patrimônio histórico e artístico, além de nossas belezas naturais. Em breve teremos também as reformas do Museu Histórico e do Museu do Ferroviário”, afirmou o prefeito Duílio de Castro. A previsão de conclusão das obras, dependendo das condições climáticas, é de três meses.