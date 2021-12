Ricardo Guimarães fala em ‘redenção’ no Atlético e diz que o Galo está ‘atento ao mercado’

“Redenção”. Esta foi a palavra utilizada por Ricardo Guimarães para ilustrar o sentimento dele ao fim de uma temporada calcada em títulos ao Atlético – Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil.

“É uma redenção para mim, por tudo que passamos. Nos momentos mais difíceis, eu era o presidente (o Alvinegro foi rebaixado em 2005, com Guimarães à frente do clube). E hoje estamos aqui vencedores. É a glória ver o Galo lá no alto”, disse o empresário.

“Um dos “4 R’s”, Guimarães confessou que não esperava que o Atlético conquistaria três títulos nesta temporada. “Para falar a verdade, a gente achava que podia beliscar alguma coisa neste ano, conseguir um título. Mas o planejamento não era para isso não (três títulos). O trabalho está começando e sabendo que a cobrança continua”, comentou.

E afirmou que o Galo está atento ao mercado para a vinda de mais reforços, mas salientando que a manutenção dos atletas do atual elenco é a prioridade.

“É muito difícil a melhoria. Se pega a campanha desse time deste ano… acho que nenhum clube brasileiro conseguiu tantas vitórias e este nível de aproveitamento. A gente vai manter. Devem vir alguns jogadores, de forma pontual. Estamos atentos ao mercado”, disse.

A entrevista foi concedida à Rádio Itatiaia.

Fonte: Hoje em Dia