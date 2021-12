Segunda rodada da Copa Eldorado / Elétrica Norte está finalizada

Com ótimos confrontos, belos gols, muito equilíbrio e estádios cheios, terminou na última terça-feira (14), a segunda rodada da fase classificatória da Copa Eldorado / Elétrica Norte.

Ainda estão pendentes dois jogos da rodada inaugural, que serão disputados ainda nesta semana, caso a intensidade da chuva que tem caído na região de Sete Lagoas não comprometa a qualidade dos gramados dos campos que estão sendo utilizados para o torneio.

Ao todo, após a disputa de 18 partidas, foram assinalados 52 gols e a Copa alcançou a média de 2,88 gols por jogo.

Reitran, Lider Automóveis e Seguros / Lontra, CAP, Montreal / Objetiva Proteção Veicular e Corinthians já estão garantidos na fase eliminatória da competição, prevista para acontecer a partir da segunda semana de janeiro de 2022.

Ao todo, 20 equipes participam desta edição da Copa, sendo 19 de Sete Lagoas e 01 de Pompéu, a saber: Bar Sem Lona, Curitiba / G&D Transportes e Locações, Industrial / Amigos do Santo André, Hidrauminas / Águia Esporte, Expresso Progresso / Sidão, NF Amigos, Sociedade Esportiva Santa Rosa, Ideal Sport Club, Montreal / Objetiva Proteção Veicular, AFP / Cooperlíder, Líder Automóveis e Seguros / Lontra, Paulinho Santo André, Garimpeiro / União do Morro, Reitran, CAP do Progresso, Curiango / Maguinho Vidros, Corinthians P.C. Futebol Clube, Serra Verde / NSports Uniformes, Deportivo Raça e Independente Futebol Clube de Pompéu.

Os times foram divididos em 05 grupos de 04 equipes. Cada equipe fará 03 jogos na primeira fase, sempre dentro do próprio grupo. Ao final da etapa classificatória, os 03 primeiros colocados de cada chave e o melhor quarto colocado, pelo índice técnico, estarão classificados para a fase de oitavas-de-final.

Todas as informações adicionais, resultados, classificação, próximos jogos, entrevistas e demais novidades desta edição da Copa Eldorado / Elétrica Norte estão sendo divulgadas nas redes sociais da Rádio Eldorado, na programação esportiva da emissora, nos programas Tempo Esportivo (11 horas da manhã), Eldorado nos Esportes (5 horas da tarde), Resumo Esportivo (aos sábados, às 11 horas da manhã), no Jornal Hoje Cidade, nos sites www.eldorado1300.com.br, www.portalsete.com.br, ou ainda nos veículos de comunicação parceiros do evento: www.setelagoas.com.br, Webtv Vitrine e Tv Sete Lagoas (Canal 08 NET), dentre outros.

Por Álvaro Vilaça