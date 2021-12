 Decoração especial e evento “Natal na Praça” coroam projeto do Sicoob Credisete para Praça Barão do Rio Branco

Dando continuidade a parceria entre a Prefeitura de Sete lagoas e o Sicoob Credisete, iniciada com a completa revitalização da praça Barão do Rio Branco, foi realizada decoração natalina e o ponto alto foi o “Natal na Praça”, realizado na tarde desta quarta-feira, 15.

Uma estrutura temática foi montada no local e a programação foi enriquecida com a presença do grupo Trupe de Natal e o Papai Noel. Um momento de muita diversão e alegria, para as crianças e adultos. Houve a distribuição de algodão doce e pipoca, além de um pedágio com entrega de panetone e felicitações para os motoristas que passavam pela praça, tudo com o apoio da Polícia Militar. A pequena Karine, de 7 anos, ficou emocionada: “Estou muito feliz com o Papai Noel e com toda a turma. Aqui tem tudo e muita alegria, espero que aconteça mais vezes. Adorei”, disse.

Cecília, moradora do bairro Nova Cidade, afirmou que estava com saudade da magia do Natal e parabenizou o Sicoob Credisete pela iniciativa. “Essa festa na praça é inédita, estamos muito felizes. A praça está linda, vamos ajudar a preservar essa beleza”, comentou.

Para Amanda Moreira, gerente Administrativa do Sicoob Credisete esta iniciativa fortalece a aproximação com a população e mantém um dos pilares do cooperativismo, que é a integração. “Sempre realizamos ações em locais públicos, uma vez que o envolvimento com a comunidade é uma característica de nossa cooperativa. Esse ano, pela primeira vez, realizamos o Natal na Praça com grande sucesso. A resposta da comunidade é a melhor possível. Agradecemos e, com certeza, outras ações positivas serão realizadas”, comemora.

O Superintendente do Sicoob Credisete Marcelo Chaves, a gerente de Negócios Adriana Teixeira e outros colaboradores, participaram do Natal na Praça.