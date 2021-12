UFSJ apresenta resultados de análises no projeto das hortas comunitárias idealizado pelo Sicoob Credisete

Nesta terça-feira, 14, foi realizado mais uma etapa do projeto Cooperação e Desenvolvimento na Horta Comunitária, idealizado pelo Sicoob Credisete, que tem como foco o apoio aos produtores do bairro Nova Cidade. Desta vez, a pauta da reunião realizada no auditório do 25º Batalhão da PM, foi a fertilidade do solo com a coordenação da UFSJ.

Segundo o engenheiro Agrônomo, Frank Martins de Oliveira, da Emater, o evento realizado brinda ações e resultados concretos idealizados pelo Sicoob Credisete e os parceiros, para as atividades de produção e no dia a dia dos Agricultores Urbanos. “Os resultados das análises de solo realizado pela UFSJ, através da professora Aline Vasconcelos foram divulgados e serão trabalhados pela Assistência Técnica da Emater, junto aos produtores da horta para a melhoria da produtividade, renda e responsabilidade ambiental destas famílias”, disse.

De acordo com Frank Martins, foram planejados instalações de unidades demonstrativas para acompanhando manejo do solo, que serão apoiadas pela Prefeitura de Sete Lagoas, Sicoob Credisete, produtores e todos os parceiros. “Foi um excelente encontro e um proveitoso dia, onde todos ganhamos, e fortalecemos o reconhecimento e a gratidão por aqueles, que produzem nossos alimentos: o produtor urbano e rural”, ressaltou

A professora Aline Vasconcelos afirmou que sentiu na reunião desta terça uma maior integração dos horticultores. “Em cada ação eles se sentem parte do projeto como atores. Estavam mais soltos, colocando opinião o que é muito importante numa proposta como esta”, disse. Ela explicou ainda que o diferencial e a essa sensibilidade de ouvir os horticultores, os associados e a partir daí fazer as ações.”Assim podemos descobrir o que melhorar de maneira conjunta, conscientizando os produtos de algo que podem modificar, para melhorar sua atividade. Foi muito positiva essa reunião, inclusive com entrega de cestas de produtos para nossos parceiros” comentou a prof. Aline da UFSJ.

Também participaram da reunião: Alessandro Kelwis de Freitas, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Luciene Chaves, secretária de Assistência Social, e Wartey Raimundo, superintendente de Abastecimento da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

O PROJETO

O projeto Cooperação e Desenvolvimento na Horta Comunitária foi idealizado pelo Sicoob Credisete e será formado por etapas. O objetivo é impulsionar a divulgação do trabalho dos agricultores que oferecem produtos cultivados sem agrotóxicos e com alta qualidade. Também estão sendo ofertados apoio técnico, psicológico, de gestão e capacitação. O Sicoob Credisete ainda vai fazer a doação de banheiros químicos, placas de identificação das quadras, mídia impressa e digital. O Sebrae cuidará da capacitação de empreendedorismo e da gestão financeira. A Emater oferece apoio técnico e a UFSJ análises por meio de seus laboratórios para melhoria do solo e, consequentemente, aumento de qualidade e produção.