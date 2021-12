Prefeitura prorroga chamada do cadastro de matrículas da Educação Infantil para 2022

A prorrogação da matrícula é válida para crianças de zero a cinco anos

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretária Municipal de Educação, Esportes e Cultura – prorrogou a primeira chamada do Cadastro para matrículas da Educação Infantil 2022, voltado para crianças de zero a cinco anos, para o dia 17 de dezembro de 2021, próxima sexta-feira.

A segunda chamada do cadastro, para os alunos que estão no zoneamento e não conseguiram ser encaminhados, será entre os dias 23 a 30 de dezembro. Já a matrículas para as vagas remanescentes serão realizadas a partir do dia 3 de janeiro de 2022. As matrículas serão feitas nas escolas onde os alunos foram encaminhados.

Confira a documentação necessária para a matrícula:

– Identidade da criança ou certidão de nascimento (originais);

– Comprovante de endereço, preferencialmente, conta de luz atualizada (máximo 3 meses), em nome dos pais ou do responsável legal: ou em nome do proprietário, caso resida em imóvel alugado ou cedido e o comprovante não esteja no próprio nome;

– Documento pessoal do responsável (original) com foto.