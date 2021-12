Com investidor próximo, América-MG aprova formação da SAF; veja valores sinalizados para o aporte

Coelho tem negociação avançada com bilionário americano, que irá comprar parte da SAF, pagará todas as dívidas do clube e fará investimento vultoso no futebol

Em assembleia realizada nessa terça-feira, o América-MG aprovou a constituição da Sociedade Anônima do Futebol. O clube mineiro irá, agora, iniciar os trâmites burocráticos e tentar finalizar a negociação, já avançada, com o bilionário americano, Joseph DaGrosa Jr, que ficará com a maior porcentagem das ações.

Segundo apurou o ge, a negociação com o grupo que o empresário lidera – o Kapital Football Group – supera os R$ 200 milhões entre pagamento de dívidas e investimento. A reportagem apurou os detalhes oferecidos pelo investidor durante a negociação:

R$ 35 milhões: valor atual das dívidas

R$ 35 a 40 milhões: valor consolidado do Profut

R$ 30 milhões para concluir o projeto “Planeta América”

R$ 120 milhões de investimento no futebol