Prefeitura de Sete Lagoas alerta para prazo de validade das doses. Cronograma segue, avançando

A dose de reforço (3ª dose) segue sendo aplicada ao longo dessa semana, de 13 a 17 de dezembro, de 09h às 16h, para quem tomou a 2ª dose há mais de cinco meses (exceto para vacinados com Janssen), nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo, Belo Vale e Orozimbo Macedo; e ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada. Documentos: comprovante de 2ª dose da Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, cartão do SUS ou CPF.

Na quinta-feira, 16 de dezembro, tem mais um chamadão de 2ª dose para quem tomou a 1ª dose da Pfizer há mais de 21 dias, a 1ª dose da Coronavac há mais de 20 dias ou a 1ª dose da Astrazeneca há mais de 60 dias. Local: Faculdade Una – Av. Secretário Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio (a pé), em horário estendido: de 08h30 às 23h. Documentos: comprovante de 1ª dose da Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, cartão do SUS ou CPF. Pessoas a partir de 12 anos que ainda não tomaram nenhuma dose devem ligar no 3773-2864, de segunda a sexta, de 08h às 17h, e agendar a vacinação. Menores de idade devem ir acompanhados de responsável legal.

2ª dose atrasada

Segundo levantamento da Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde, mais de 18 mil sete-lagoanos estão com a 2ª dose da vacina atrasada. Os dados preocupam, ainda mais diante do iminente vencimento do prazo de validade das doses. De acordo com o responsável técnico de imunização do Município, Guilherme Menezes, o Ministério da Saúde enviou milhares de doses da Pfizer já descongeladas no final de novembro. “Após descongeladas, as doses valem por 30 dias. Assim, quem não receber a 2ª dose até 23 de dezembro poderá ficar sem a dose. Portanto, se você é um deles ou conhece alguém que seja, procure os locais de vacinação”, pede Guilherme. Vale ressaltar que o Ministério da Saúde reduziu o prazo entre doses da Pfizer para 21 dias.

Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Já receberam a 1ª dose 183.497 pessoas. A 2ª dose foi aplicada em 166.364 pessoas, a 3ª dose em 23.242 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus