Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta quarta-feira (15)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

SOLDADOR

Solda em perfis, solda elétrica.

Experiência na função

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho investigando riscos e causas de acidentes, dentre outras funções.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico na função completo

AUXILIAR DE LIMPEZA

Limpeza em geral

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

PORTEIRO

Atuar em portaria controlando a entrada e saída de veículos e pessoas.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – Escala: 12×36

FAXINEIRO (A)

Limpeza em geral em empresa, condomínios.

Experiência comprovada – Fundamental completo – Escala 12×36

PORTEIRO

Atuar em condomínios e empresas.

Ensino Médio Completo – Escala: 12×36

VIGIA

Realizar rondas motorizado.

Fundamental completo – CNH: A

JARDINEIRO

Podar, plantar, roçar

Experiência na função – Fundamental completo

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS

Realizar trabalho braçal pesado de limpeza.

Fundamental completo

VENDEDOR INTERNO

Atendimento ao público; cumprimento das etapas de venda; manutenção e organização do ambiente de trabalho; auxilio no estoque. Desejável experiência no ramo de material de construção.

Experiência: 06 meses na função – Ensino Médio Completo

VENDEDOR EXTERNO

Atendimento ao público; cumprimento das etapas de venda; manutenção e organização do ambiente de trabalho; auxilio no estoque; prospecção externa e desenvolvimento de contas de grandes clientes. Desejável experiência no ramo de material de construção.

Experiência: 06 meses na função – Ensino Médio Completo – CNH: A ou B – Veiculo próprio

AJUDANTE DE OBRAS

Construção civil

Experiência: 03 meses na carteira

ARMADOR

Construção civil

Experiência: 03 meses na carteira

CARPINTEIRO

Construção civil

Experiência: 03 meses na carteira

DESIGNER GRAFICO/ATENDENTE

Atendimento ao cliente, realizar orçamentos, realizar vendas, desenvolvimento de layout, desenvolvimento de offset, silk, impressão digitar, rounter, carimbos, broches, botons. Elaborar projetos para fachadas, placas e luminosos, executar alguns acabamentos. Cursos: Corel Draw ou Photoshop ou Illustrato.

Experiência: 6 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD)

Realizar controles; elaborar relatórios e documentos, fazer pedidos de peças; controlar estoques; atualizar cadastros e informações em sistemas.

Experiência: 6 meses – Ensino Médio Completo – Exclusiva PCD

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Disponibilidade para trabalhar em siderúrgicas

Exige certificado de Técnico e inscrição do Ministério do Trabalho

BORRACHEIRO

Executa montagem e desmontagem de pneus e rodas, principalmente caminhões e tratores.

Experiência: 06 meses na função

AUXILIAR DE INFORMÁTICA

Auxilia no reparo, montagem e configurações de máquinas, equipamentos e na utilização do hardware, softwares disponíveis e pontos de rede. Apoia em chamados de suporte dos usuários da rede, de computadores.

Experiência: 6 meses na carteira – Curso técnico ou superior na área

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

Monitorar e controlar processo de produção de lanches, monitorar controle de temperatura de alimentos e equipamentos, realizar e/ou monitorar coleta de amostra de alimentos, controle de estoque.

Experiência: 6 meses na carteira – Curso técnico completo na função

ELETRICISTA DE VEÍCULOS

Montagem de todos os sistemas elétricos e eletrônicos dos veículos protótipos. Realizar leitura e interpretação de desenhos técnicos, esquemas de montagem. Experiência como eletricista de manutenção em caminhões e ônibus. Conhecimentos de montagem e manutenção preventiva e corretiva de peças e sistemas eletroeletrônicos (chicotes elétricos, centrais elétricas, sensores, atuadores elétricos, painéis etc.).

Experiência: 6 meses na carteira – Ensino Médio Completo – Curso técnico: Elétrica, Eletrônica ou Eletromecânica.

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Responsável pelo recebimento, armazenamento, organização e disponibilização de peças para montagem e manutenção dos protótipos para a empresa. Curso de operação de empilhadeira. Experiência com operação de empilhadeira e rotinas de almoxarifado (estoque, carga e descarga). Conhecimento em Excel.

Experiência: 6 meses na carteira – Ensino Médio Completo

LUBRIFICADOR DE VEÍCULOS

Realizar manutenções preventivas e corretivas em veículos pesados da marca. Auxiliar os mecânicos nas funções de manutenção de veículos. Efetuar troca de óleo nos veículos, acompanhar montagem e desmontagem de motores, caixas, diferenciais, componentes de suspensão, freios e direção e componentes auxiliares. Manter o local de trabalho limpo e organizado.

Experiência: 6 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: A ou B

AUXILIAR DE OFICINA

Realizar manutenções preventivas e corretivas em veículos pesados da marca. Auxiliar os mecânicos nas funções de manutenção de veículos. Acompanhar montagem e desmontagem de motores, caixas, diferenciais, componentes de suspensão, freios e direção e componentes auxiliares. Manter o local de trabalho limpo e organizado.

Experiência: 6 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: A ou B

ANALISTA DE PESSOAL JR

Lançamento de eventos de folha, processamento de folha de pagamentos, realizar admissões e demissões, envio de arquivos diversos conforme demanda, rotina de geração de férias, gestão de benefícios, criação de documentos da área de pessoal para a Qualidade, entre outras atividades relacionadas.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo: ADM/RH

MECÂNICO DE VEÍCULOS

Programar paradas de veículos para manutenção preventiva (troca de óleo, pneu, entre outros). Orientar e executar os serviços de manutenção dos veículos da empresa.

Experiência: 6 meses – Curso de Mecânico – Ensino Fundamental Completo

MONITOR AMBIENTAL

Elaborar e executar atividades sobre a temática ambiental, ministrando palestras, aulas e oficinas socioambientais para a comunidade, bem como para estudantes e portadores de necessidades especiais, bem como atuar como facilitador de aprendizagem coletiva e de planejamento socioambiental. Vaga temporária de 06 meses podendo ser prorrogada.

Experiência: 6 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH A/B

CONSULTOR DE VENDAS

Venda de veículos novos e seminovos.

Experiência: 6 meses na carteira – Ensino Médio Completo

COZINHEIRO (A)

Atuar em restaurante – Escala 12×36

Experiência: comprovada na carteira

AJUDANTE DE MONTADOR DE MÓVEIS

Não exige experiência – Necessário residir próximo ao bairro Canaã

LÍDER DE EQUIPE

Liderar equipe (enlonadores de caminhão)

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Fundamental completo

AUXILIAR FISCAL

Escrituração fiscal/contábil. Apurar impostos e garantir que todas as obrigações acessórias sejam cumpridas, emitir notas fiscais de serviços

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

RECEPCIONISTA/AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD)

Recepcionar colaboradores e clientes. Atender e realizar ligações. Controle de entrega de folha de ponto. Controle diário de horário da frota de veículos. Recebimento e controle de autuações e multas junto ao departamento de trânsito responsável. Acompanhamento das câmeras de segurança. Monitoramento dos rastreadores dos veículos. Organização da recepção.

Experiência: 06 meses – Ensino Médio Completo – Exclusiva PCD

OPERADOR DE SERIGRAFIA

Operador impressoras de grandes formatos, fabricação de carimbos, displays, dar acabamento de banners, lonas de broches e botons. Confeccionar displays e pequenas placas.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio – Cursos: Corel Draw/ Photoshop ou Illustrator

AUXILIAR DE ARMAZÉM

Experiência com carga, descarga, separação conferencia.

Experiência na função – Ensino Médio Completo – Vaga temporária: 30 dias (pode prorrogar)

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Experiência com cálculo de pagamento, férias, horas extras, rescisão, admissão, conhecimento em legislação trabalhista. Desejável conhecimento em E-social e sistema Alterdata.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE MARKETING DIGITAL

Atuar na prospecção de clientes, através de mídias digitais, Facebook, sites, e-mail, marketing, Google Adwords e Google Analytics. Realizar manutenção de site, atualização de blog e redes sociais. Criar e fazer o acompanhamento de Google Adwords e elaboração de artes no Photoshop.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior cursando/Completo: Publicidade e Propaganda

ASSISTENTE DE ATENDIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO

Atendimento a clientes via WhatsApp, atendimento telefônico em geral e rotinas administrativas referente ao financeiro do cliente.

Experiência: 03 meses na carteira – cursando superior ou técnico em análise de sistemas, ciências da computação

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

Garantir informações de expedição e produtividade, avarias e controle de insumos, gerenciamento de banco de horas/presença, férias e pendencias referentes aos colaboradores, supervisor processos de recebimento, armazenagem, separação, inventario, expedição, dentre outras funções. Horário de trabalho: 22:30 às 06:00

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

CONFERENTE

Recebimento de produtos, coleta e amostragens para analises, separação e conferencia dos produtos, expedir cargas, realizar movimentação de produtos no sistema SPA, fechar volumes, retirar pallets vazios. Horário de trabalho: manhã/tarde/noite/madrugada

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Realizar a conferencia e carregamento de cargas recebidas e separadas armazenar ou retirar as cargas de acordo com o endereço indicado no RF ou relatório utilizando máquina. Auxiliar na organização do estoque e inventário. Horário de trabalho: 14:20 a 22:30

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

ANALISTA CONTÁBIL JÚNIOR

Organização e classificação contábil desenvolver todas as atividade do departamento contábil, dos documentos da empresa; digitação dos documentos classificados (escrituração contábil);conciliação de contas; classificação e análise da documentação contábil e de fluxo de caixa; emitir balancetes; balanço patrimonial; demonstrativo do resultado do exercício (DRE); demonstrativo de lucros ou prejuízos acumulados (DLPA); demonstrativo das mutações do patrimônio líquido (DMPL); demonstrativo das origens e aplicações de recursos (DOAR); declaração de imposto de renda anual (DIPJ/PSJI); demonstração analítica do passivo circulante; livro razão, livro diário.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo (Contábeis/Administração)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

Realizar manutenção em componentes, equipamentos e maquinas industriais. Disponibilidade para eventuais viagens

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

SOLDADOR

Solda MIG e convencional – Disponibilidade para trabalhar durante a semana em Curvelo

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH: A ou B

TORNEIRO MECÂNICO

Usinagem. Disponibilidade para trabalhar durante a semana em Curvelo

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH: A ou B

COSTUREIRA

Confecção de lingerie

Experiência: 06 meses na função

FERRAMENTEIRO

Construção de componentes metálicos através do processo de usinagem tais como: Torneamento, fresa, furação, além de corte, ajustagem mecânica, solda, dobra e repuxo. Realização de leitura e interpretação de desenhos. Fabricação e reparos de peças e maquinários. Temporária: 06 meses com chance de efetivação

Experiência: 06 meses na carteira – Médio Completo

MECÂNICO DE CAMINHÕES/ÔNIBUS

Responsável pela montagem de todos os sistemas mecânicos, pneumáticos e hidráulicos dos veículos protótipos. Realizar leitura e interpretação de desenhos técnicos, esquemas de montagem. Temporária: 06 meses com chance de efetivação

Experiência: 06 meses na carteira – Técnico em Mecânica

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan.

O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900

Com UAI/Sine