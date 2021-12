Comunidade e associação da Estiva celebra envolvimento dos vereadores por Reunião Extraordinária

Os vereadores, sem grandes debates, aprovaram a pauta da Reunião Ordinária que aconteceu nesta terça-feira (14), na Câmara Municipal. Atendendo solicitação da liderança do Executivo, foi aprovada, por unanimidade, a realização de uma Sessão Extraordinária onde três matérias, duas delas do Chefe do Executivo, foram votadas e aprovadas (PLC 28/2021, PLO 528/2021 e Substitutivo ao PLO 29/2021).

Um dos textos que mereceu o empenho dos legisladores foi o PLO 528/2021, do Executivo, que “autoriza a concessão de direito real de uso do terreno público que menciona à associação comunitária de Estiva e adjacências”. Os parlamentares cumprimentaram os moradores do distrito pela conquista.

Todas as propostas do dia foram aprovadas por unanimidade. Dos vereadores foi bastante comemorada a aprovação do Substitutivo 01 ao Projeto de Lei Ordinária (PLO) 29/2021, de Rodrigo Braga (PV). O texto “proíbe a queima e a soltura de fogos de artifícios que produzam estampidos ruidosos, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso na zona urbana do município de Sete Lagoas”.

A pauta completa pode ser acessada pelo link que segue. Na sequência tem o que foi destacado pelos vereadores durante a comunicação pessoal.

José de Deus (REP): Visitei diversos locais para fiscalizar os Pedidos de Providência que fiz ao Executivo. Durante o ano vi pedidos que foram atendidos e aqueles que ainda não foram. Venho dar uma satisfação ao público que enviou demandas. Digo que todas as solicitações foram feitas e estou acompanhando de perto para ver. Realizarei diversas visitas em repartições públicas para conhecer a estrutura e o funcionamento.

Ismael Soares (PSD): Democracia é diálogo. Através do diálogo venho agradecer aos colegas vereadores que participaram da Reunião Especial da última semana. Acho que isso é democracia, buscar o diálogo porque assim chegaremos mais longe. Não posso deixar de falar sobre o questionamento do Hospital Municipal porque a estrutura física é sem condições de trabalho, mas não podemos deixar de parabenizar os profissionais que atuam lá.

Junior Sousa (MDB): Agradecer a minha equipe que tem trabalhado muito durante todo este ano e certamente estendo meus cumprimentos a população. Estamos chegando nas últimas reuniões do ano e quero utilizar meu momento para fazer esse agradecimento à população e a cada um de vocês que tem me acompanhado, que tem demandado sua necessidade e estamos buscando atender o anseio de cada cidadão.

João Evangelista (PSDB): Trazer um abraço do Pastor Leonir, estive na comunidade de Olhos D’água no fim de semana e o pastor fez questão que falasse do abraço dele a todos os vereadores. Ele acompanha todas as reuniões e o pastor Leonir celebrou o casamento do Juliano do bairro Orozimbo Macedo. De lá trago um abraço para Carol e Janderson enviado pela vereadora Erica que faz excelente trabalho naquela comunidade rural em defesa dos direitos das mulheres.

Janderson Avelar (MDB): Venho em nome da população do Universitário e Eldorado. Alguns moradores me procuraram depois de reunião onde discutimos os recursos da Vale. Me pediram que lutasse em favor daquela população para que a obra acontecesse lá. Eles sofrem a anos e a única gestão que se preocupou com eles foi a da atualidade. Levei ao prefeito e pedi carinho com a comunidade, solicitei passeio digno para as crianças irem para a escola e os pedestres.

Ivson Gomes (Cidadania): Hoje queria fazer memória a população e todos nós de um ditado popular que diz que um raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Mas quando se trata da administração pública vimos esse raio cair no mesmo lugar duas, três vezes. Falamos sobre a aquisição de um imóvel pela secretaria de Educação no valor de R$ 4 milhões que está parado e a creche não está instalada assim como inúmeras creches estão sem terminar na cidade. A poucos dias vimos uma nota de empenho na prefeitura e novamente a compra de um imóvel no valor de R$ 9 milhões e vimos escolas sem condições para os alunos.

Roney do Aproximar (União Brasil): Venho parabenizar um trabalho bonito que vem a mais de 11 anos que é o projeto Aproximar, parabéns aos voluntários. Agradecer a todos os empresários e voluntários, não tem dinheiro público, nunca teve, nunca aceitamos. Hoje estou na política e o projeto trabalha em prol da sociedade sem dever e sem ter rabo preso com ninguém. O projeto na região do Alvorada, no próximo domingo, vai fazer um almoço para toda a população, gratuito, com brinquedos para as crianças.

Caio Valace (Pode): Mário Sérgio Cortella diz que o conflito é algo criativo o que é negativo é o confronto. O conflito é a divergência de postura, o confronto é tentativa de anular a outra pessoa. Sábio e inteligente. O que estamos assistindo nos últimos dias é que há o interesse latente do atual ocupante do cargo de presidente da ACI que caminha a passos largos para assumir uma postura política arrastando a instituição, quase centenária, para o abismo. Ouvi a tentativa de justificativa do Observatório Social. Há homens e mulheres da mais alta capacidade trabalhando lá, no entanto, no nosso entendimento esse órgão virou uma massa de manobra na mão do eventual ocupante da presidência da ACI.

Carol Canabrava (Avante): Chamar atenção de todos porque vamos falar da contratação da Mega da Virada, é isso mesmo. Foi contratada uma empresa no valor de R$ 21 milhões para prestar serviços de mão de obra terceirizada para as secretarias de Administração, Fazenda, Planejamento e Comunicação. O prefeito é bom em fazer contratação, mas em gerar economia para o município ainda não vimos nada. Quero pedir ao prefeito que responda ao meu Requerimento de qual economia que essa contratação vai gerar para o município. Porque começar o ano com a contratação dessa Mega da Virada é brincadeira.

Pr. Alcides (PP): Cumprimentar nossa assessoria de gabinete porque temos agenda assoberbada e temos correspondido as demandas porque nosso gabinete de vereador tem feito um excelente trabalho de fiscalização e de busca de realização para os anseios da população. Temos trabalhado mais com Requerimentos do que com Ofícios.

