Após temporada histórica, América-MG tem mês decisivo para mudar patamar a partir de 2022

Nesta terça-feira, clube tem Assembleia Geral e reunião do Conselho Deliberativo para aprovação da SAF; nos bastidores, diretoria age para montagem do elenco da temporada que vem.

Fim de ano, jogadores e comissão técnica de férias. Agora, é só aproveitar as festas de fim de ano. Mas, a diretoria do América-MG segue trabalhando forte e tem duas semanas decisivas até o fim de 2021 para começar o ano que vem tão bem quanto terminou a temporada. Os motivos? A montagem do elenco para 2022 e o processo final da implementação da Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

Nesta terça-feira, uma Assembleia Geral, entre conselheiros e sócios, está marcada para votação da SAF. Internamente, o projeto clube-empresa está muito consolidado e vem sendo discutido há tempos. Com uma votação à favor do projeto – o que deve acontecer, não haverá mais empecilho para que o clube comece 2022 no modelo de empresa. O Coelho já tem um investidor próximo, que inclusive acompanhou alguns jogos de clube nesta temporada.