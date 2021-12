Cruzeiro aposta em reforços experientes para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro anunciou nessa segunda-feira (13) o oitavo e o nono reforços para a temporada 2022. Com o goleiro Jailson, de 40 anos, e o zagueiro Sidnei, de 32, o clube celeste ratifica sua aposta em jogadores experientes para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro.

Os nove contratados pela Raposa têm média de idade de 31,1 anos. O mais jovem é o volante Filipe Machado, de 25 anos, que já havia defendido o Cruzeiro entre 2020 e o início de 2021. Todos os demais reforços têm pelo menos 28 anos (confira a lista abaixo).

Neste ano, a equipe encerrou a Série B na 14ª colocação, apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento. Mesmo com trocas de treinador, não conseguiu se firmar na disputa por uma das quatro vagas para a Primeira Divisão.

Com jogadores mais experientes, a diretoria cruzeirense e a comissão técnica comandada por Vanderlei Luxemburgo esperam que o elenco seja capaz de lidar com a pressão de estar há três anos fora da elite do futebol nacional.

Mais investimentos

A busca por jogadores com carreiras mais longevas é explicada também pela situação financeira do Cruzeiro. Com muitas dívidas, o clube não tem condições de fazer grandes investimentos e, assim, tem se tornado mais atraente para atletas que estejam livres no mercado, como foi o caso do zagueiro Maicon e do goleiro Jailson.

Esse cenário pode ser alterado em breve. Com a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), os dirigentes esperam atrair investidores dispostos a desembolsar mais dinheiro para contratações de novos jogadores.

Porém, antes de pagar pelos direitos de outros atletas, os possíveis investidores precisarão ajudar o Cruzeiro a registrar os jogadores que já chegaram à Toca da Raposa. Por enquanto, o clube está impedido de fazer esse registro por uma punição da Fifa.

O transfer ban foi aplicado por causa de dívidas relacionadas às contratações de Arrascaeta e Riascos, em 2015. Atualmente, com a correção dos valores, o clube deve pagar cerca de R$ 20 milhões.

Os reforços já anunciados pelo Cruzeiro para 2022:

Jailson (goleiro) – 40 anos

Pará (lateral-direito) – 35 anos

Maicon (zagueiro) – 33 anos

Sidnei (zagueiro) – 32 anos

Pedro Castro (volante) – 28 anos

Filipe Machado (volante) – 25 anos

Fernando Neto (meia) – 28 anos

João Paulo (meia) – 31 anos

Edu (atacante) – 28 anos

Fonte: Hoje em Dia